Tabasco: Ladrones cortaron una mano al ex rector de Universidad Popular de Chontalpa

Tres sujetos asaltaron y amputaron la mano del ex rector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), Ramón Figueroa Cantoral, quien convalece en un hospital privado, en donde los médicos la realizaron una cirugía para tratar de recuperar este órgano.



El catedrático viajaba solo de la Ciudad de Villahermosa al municipio de Teapa, cuando uno de los neumáticos de su automóvil se ponchó, por lo que se tuvo que bajar a cambiarlo y fue justamente cuando tres sujetos descendieron de una unidad automotriz y le intentaron quitar sus pertenencias, pero como Ramón Figueroa no traía dinero, fue entonces que los delincuentes lo agredieron con un machete y le cortaron la mano.



De acuerdo a los vecinos de la zona, quienes auxiliaron al ex rector de la UPCH, los tres sujetos que lo agredieron se subieron en su auto y se fueron, sin que hasta el momento las autoridades estatales hayan reportado la detención de estos agresores.



El catedrático es atendido en un hospital privado, donde médicos especialistas le realizaron una cirugía para tratar de injertarle de nuevo su mano, y por ahora tienen que esperar 72 horas para saber si fue un éxito o no esta intervención. La información que se ha generado entorno a este suceso, ha sido poca y los familiares de Ramón Figueroa Cantoral se mantienen herméticos.



El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Valenzuela Pernas, en una entrevista este lunes, señaló que se había enterado de esta agresión pero que no tenía más datos que aportar, pero que se realizaran las investigaciones necesarias para dar con los responsables.



“Es muy vaga la información, lo que se es donde fue intervenido y estuve marcando en varias ocasiones y fue una intervención que llevó varias horas”, indicó el funcionario.



Ramón Figueroa Cantoral fue el tercer rector que tuvo la UPCH desde su fundación, su periodo fue del 2001 al 2004, y uno de los que más carreras logro acreditar para esta casa de estudios, que fue fundada en el mes de agosto de 1995, durante el gobierno de Roberto Madrazo Pintado.