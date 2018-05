Queman vivo a presunto delincuente e intentan linchar a otro en Tabasco

TABASCO(El Universal)

Dos presuntos delincuentes fueron detenidos, golpeados y uno de ellos quemado vivo por habitantes de las localidades de Villa Vicente Guerrero en Centla y Tamulté de las Sabanas en Centro, afirmó la Fiscalía General del Estado.



La dependencia señaló que están en la búsqueda de quien o quienes fueron los que incitaron a la población a hacerse justicia por su propia mano.



En la ranchería la Ceiba de Tamulté de las Sabanas, un hombre que intentó robarse una motocicleta fue atrapado por los habitantes, quienes lo desnudaron, lo golpearon, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego frente a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Los uniformados no pudieron intervenir, según se aprecia en algunas fotografías que se han circulado en redes sociales y publicado en algunos medios electrónicos.



En un video, que fue grabado por uno de los pobladores, se aprecia como el cuerpo del presunto delincuente arde en medio de la plaza central, mientras algunos de los que presencian este linchamiento lanzan consignas en contra del PRI, PAN y PRD, a quienes acusan de corrupción.



Sobre este caso, el titular de la Fiscalía General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, afirmó que se tienen las imágenes en fotografías y videos para dar deslindar responsabilidades.



Aseguró que siempre hay quienes incitan a los pobladores para que se hagan justicia por su propia mano.



"Evitar hacer justicia con sus propias manos, porque esto nos puede llevar a la ley de la selva donde algún día estarán expuestos integrantes de una familia por conflictos que podrían suscitarse", indicó.



Valenzuela Pernas aseguró que no se trata de un problema de falta de policías, sino que es un tema que tiene que ver con el problema de desempleo que enfrenta el estado.



"Tabasco tiene una economía golpeada, jamás será suficiente el número de policías estatales y municipales para la prevención del delito, pero esto no puede ser de ninguna manera, el pretexto para hacerse justicia por su propia mano", refirió en entrevista radiofónica con la estación de la radio XEVT.



En tanto que en Villa Vicente Guerrero, Centla, pobladores lograron detener a uno de tres presuntos delincuentes que se dedican al robo de ganado. Enardecidos los habitantes lo amarraron y golpearon, para posteriormente entregarlo a las autoridades.