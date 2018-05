INE rechaza bajar spots de Mexicanos Primero

(El Universal)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró improcedentes las medidas cautelares en contra del spot de Mexicanos Primero, "Y si los niños fueran candidatos", emitido en radio y televisión.



La decisión se dio con el voto de 2 integrantes de la Comisión pero el rechazo de otros 3 consejeros -uno con voto y dos con voz pero sin voto-, quienes advirtieron riesgos con esa decisión para el caso de los promos en radio y televisión.



En cambio, todos coincidieron en que ese tipo de mensajes sí está permitido y no hay limitantes a su difusión en Internet o en pantallas de cine.



Permitir que terceros contraten propaganda electoral en radio y televisión dirigida a influir en el proceso aunque no se mencione la palabra "vota por" o no se diga expresamente a quien apoyar podría generar que proliferen ese tipo de mensajes pagados, señaló la consejera Pamela San Martín.



El consejero Ciro Murayama –quien también rechazó la decisión- dijo que preocupa que el INE sea el único que no vea la intención electoral del spot.



"Hay un elefante blanco en la sala, nos está pisando los pies pero no lo queremos ver… el modelo constitucional está siendo trastocado", aseveró.



La consejera Claudia Zavala, quien integra la comisión y votó en contra de negar las cautelares, sostuvo "para mi sí existe una medida urgente que tomar al estar acreditada la contratación en radio y televisión".



El promocional está dirigido a generar una conciencia y tomar una decisión electoral, y en nuestro modelo está prohibido hacerlo en radio y televisión contratados por terceros, no se entiende como limitante a libertad de expresión en el contexto de la reforma electoral que creó ese modelo de comunicación, porque se privilegia la equidad, explicó.



Se trata, explicó, de reforzar el sistema para que ninguna persona física o moral pueda tener alguna influencia en los procesos electorales, destacó.



Los consejeros Adriana Favela, presidenta de la Comisión, y Benito Nacif explicaron que no eran procedentes las medidas para retirar los promocionales, pautados del 27 de abril al 7 de mayo.



Nacif consideró que lo que está prohibido es que haya propaganda política pero también que sea a favor o en contra de un partido o coalición concreta.



"La presentación de lo que pudieran ser frases relacionadas con los candidatos es claramente neutral y, desde mi punto de vista, ninguna de las expresiones van en favor o en contra de un candidato… es un spot a favor de una causa pública que es la educación", expresó.



El consejero dijo que el modelo de comunicación no prohibió a la sociedad civil defender causas públicas y esta causa es la educación. No es una prerrogativa de los partidos hablar de esos temas, sostuvo.



Favela destacó que el INE no puede hacer inferencias sobre el contenido y si favorece o no a un candidato, pues eso toca analizarlo de fondo a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (Tepjf).