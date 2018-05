Margarita Zavala pide apoyo para vencer a AMLO

(GH)

La candidata independiente a la presidencia Margarita Zavala aseguró que a pesar de que sus adversarios de Por México al Frente, Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Meade, ya han aparecido en más de 6 millones de spots, no han podido alcanzar al abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informa El Siglo de Torreón Por eso, recordó que ella es la única que le ha ganado a López Obrador en las encuestas, por eso llamó "a quienes crean que Andrés Manuel López Obrador no es el camino correcto", que la vean como una alternativa."Ni con 6 millones de anuncios han podido ganarle, por eso es que yo les pido que apoyen esta alternativa. A todos los que crean que no es el camino correcto, el de López Obrador, les pido que apoyen esta alternativa que tiene alma, que tiene convicción y que la apoyen políticamente y también con sus recursos", describió la candidata.Yo no pido declinaciones a mis adversarios: Margarita ZavalaLa candidata independiente aseguró que ella no está pidiendo ninguna declinación de sus adversarios, pues todavía faltan dos tercios de campaña y las definiciones de los ciudadanos, se dan, hasta el último tercio de la contienda electoral.“Yo no estoy pidiendo ninguna declinación, todavía faltan dos tercios de la campaña, pero eso son los procesos electorales, vaya he vivido muchos procesos electorales en México y también conozco otro tipo de procesos en el mundo, sé muy bien que las definiciones de los ciudadanos se dan, sobre todo, en el último tercio”, dijo la ex panista.En entrevista luego de firmar los compromisos del movimiento #MxporlaNiñez a favor de las niñas y niños, la ex panista precisó que nunca ha pedido un voto útil, porque más bien los votos son de conciencia, pero es natural que en una contienda así, se vaya tras el puntero.Además, dijo que los llamados a tener un voto útil se da porque en México no hay segunda vuelta y eso obliga a muchas cosas, pero serán los ciudadanos los que decidan.“Nunca he pedido un voto útil y a mí me parece que los votos deben de ser de conciencia, pero es natural que en una elección se vaya tras el puntero, eso pasa en los maratones, pasa también en el ciclismo, pasa en todos lados, es parte de una campaña electoral y al final toman las decisiones los ciudadanos, es cierto que la falta de una segunda vuelta obliga a muchas cosas, pero son los ciudadanos los que lo están haciendo”, declaró.La candidata presidencial reiteró su rechazo para legalizar la mariguana en México porque eso afectaría, sobre todo, a los niños y adolescentes y criticó a quienes piensan que con legalizar este estupefaciente se va a disminuir la violencia.“La legalización de la mariguana… si hay un tratamiento que necesita un niño en términos de medicina basada en la cannabis, pues claro que sí, como de uso medicinal y también científico, pero definitivamente, estoy en contra de la legalización de la mariguana”, dijo.