VIDEO: Detonan arma de fuego durante mitin en Puebla; candidato exige justicia

(El Universal)

Durante el inicio de campaña del candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" por la alcaldía de Acajete, Puebla, se detonó un arma de fuego que provocó pánico entre los presentes.



Fue el abanderado, Roberto Ramírez Cervantes, quien denunció los hechos a través de un video publicado en sus redes sociales.



“Con este cartucho intentaron amedrentarnos a todos, no les gusta que exijamos justicia, no les gusta que queramos acabar con el tema de la inseguridad que es un cáncer que nos ha carcomido”, declaró.



Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas, pero los pobladores lamentan el incremento de la inseguridad en el municipio durante los últimos meses.