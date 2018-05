PT-Morena en Senado asegura que eliminación de fuero irá a extraordinario

(El Universal)

El vicecoordinador del PT-Morena en el Senado, Luis Humberto Fernández, aseguró que en esta última sesión del último periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura, no abordarán en el pleno la eliminación del fuero para los servidores públicos en el pleno de la Cámara Alta.



En entrevista previo a que iniciará la última sesión, el legislador del PT-Morena, informó que esta mañana hubo una reunión entre las mesas directivas de las comisiones de Justicia, Reforma del Estado y Estudios Legislativos Primera y en esa reunión se acordó la ruta para sacar la eliminación del fuero, lo cual la idea es sacarlo a la brevedad y en un periodo extraordinario.



El día de hoy, solamente habrá una sesión solemne para clausurar el último periodo ordinario de sesiones, pero no termina la 63 Legislatura, dijo y entonces hay la posibilidad de un extraordinario y sigue la Comisión Permanente.



- ¿Entonces hoy no saldrá el fuero?



- No, pero saldrá a la brevedad, dijo.