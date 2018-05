VIDEO: Anaya dice que está abierto a alianza con EPN para ganarle a AMLO

(GH)

Ricardo Anaya manifestó de manera expresa su disposición a hablar directamente con el presidente Enrique Peña Nieto para “construir” una alianza que derrote a Andrés Manuel López Obrador, informa Proceso “Yo esperaría que transcurran por la vía de la altura de miras y del patriotismo. Esta no es una elección más. En esta elección realmente está en juego el futuro del País. Y está muy claro en los números que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador.“Entonces –añadió– yo lo que espero es que haya sensatez, que nos podamos sentar a la mesa a construir durante los próximos 65 días que restan de campaña. No me voy a ocupar de andar peleando con el PRI, me voy a ocupar de contrastar con López Obrador, que es a quien le tenemos que ganar esta elección”.“Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del País”, agregó el candidato de la coalición Por México al Frente.Hace unos meses, Anaya dijo que sí metería a la cárcel a Enrique Peña Nieto, si se demuestra que cometió actos de corrupción.“Por supuesto que sí, ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro País. Aquí, el que la haya hecho la tendrá que pagar y, por supuesto, incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, expresó Anaya al ser cuestionado directamente por la prensa, sobre si estaría dispuesto a encarcelar a Peña Nieto, ya como mandatario si es que gana las elecciones del 1 de julio.