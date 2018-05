Niños "youtubers" pueden recibir hasta 296 mil pesos al mes

(Agencia Reforma)

Subiendo tutoriales y otros videos de producción propia, algunos niños ‘youtubers’ en México alcanzan ingresos más altos que los de sus papás.Al tener un canal de contenidos propios para el entretenimiento de otros niños en casa y alcanzar grandes cantidades de seguidores y visualizaciones, hay pequeños que llegan a ganar cantidades que muchos adultos no alcanzan.Por ejemplo, Jimena Valle, conocida como “Gibby”, vive en Colima y a sus 11 años cuenta con más de 5.8 millones de suscriptores. Tiene tantas visualizaciones que, de acuerdo con socialblade.com, puede recibir de YouTube un aproximado a 296 mil pesos al mes.Los papás de los niños ‘youtubers’ generalmente hacen el papel de “mánager” para apoyar en la creación del contenido y cuidar lo que se publica, aunque de acuerdo con Natalia García, ‘youtuber’ de 13 años de edad cuyo canal es NatalyPop, iniciarse en las publicaciones puede no ser tan sencillo.“Pues como que no le parecía (a la mamá que fuera ‘youtuber’), pero al final sí, porque al principio me decía que íbamos a hacer cinco videos, porque creía que no íbamos a hacer muchos y porque ella estaba ocupada y pues ahora resulta que ya llevamos muchos videos”, compartió Natalia.Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, recomendó a los papás de niños ‘youtubers’ que generan altos ingresos que les fomenten el ahorro.“(Que) esos ingresos que el niño esté ganando pasen a formar un fondo de ahorro para el propio desarrollo del niño”, sugirió.