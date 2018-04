Seguidores de AMLO son "pacoignaciotaibos" radicales, asegura Felipe Calderón

(El Universal)

El ex presidente Felipe Calderón aseguró que hay "miles" de "pacoignaciotaibos", es decir, seguidores de Andrés Manuel López Obrador que son radicales con un "odio visceral".



Al hablar sobre un video en el que el escritor Paco Ignacio Taibo II le dice al candidato presidencial de Morena que expropie las empresas de quienes lo quieran chantajear, Calderón dijo que como el escritor, los seguidores de AMLO son "miles y miles de radicales que tienen un odio visceral. No son los Chávez, son los pacoignaciotaibos que hay por miles, los que impulsan a decir a los dictadores a decir el pueblo me lo está pidiendo".



Y aseguró que estos seguidores radicales creen que "los malos somos todos nosotros, ésa es la gente que hay en los seguidores de Andrés Manuel".



Pese a las preferencias electorales que mantienen a López Obrador en la cima de las encuestas, el ex presidente señaló que el tabasqueño "parece un trasatlántico enorme pero tengo la impresión de que tiene un gran agujero abajo" y que en dos semanas la situación puede cambiar.