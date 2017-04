Decomisan 394 maquinitas tragamonedas en Nuevo Laredo

TAMAULIPAS(SUN)

Personal de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas lograron el aseguramiento de 394 maquinitas de juego, en un establecimiento de apuestas en Nuevo Laredo.



El operativo de revisión se realizó en el negocio “Juega Juega”, donde las máquinas tragamonedas incumplían con las Normas Oficiales Mexicanas, al no haber sido importadas legalmente, confirmó Arturo Soto Alemán, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.



La inspección de comercio exterior fue realizada en base al convenio de coordinación fiscal con el que se cuenta con las autoridades federales, explicó.



“El día de hoy y a través del convenio de coordinación fiscal hemos realizado una verificación de la legal estancia de las mercancías que se encuentran aquí en este inmueble y bueno, hemos detectado que algunas de ellas no cumplen con las Normas Oficiales, no cumplen con las fracciones arancelarias, y bueno se ha iniciado un embargo precautorio de las máquinas conocidas como tragamonedas”, dijo Soto.



Esta es la segunda ocasión en menos de dos meses, en la que el establecimiento es clausurado por presentar distintas irregularidades. A principios de marzo, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación realizaron la clausura de este negocio, junto con otros ubicados en el sur del estado, sin embargo habría reabierto gracias a un amparo obtenido.



Soto aseguró que la revisión responde a un operativo permanente de supervisión que se ha iniciado por parte de las autoridades estatales, asegurándose de que comercios en la entidad operen en cumpliendo las disposiciones en materia de venta de bebidas alcohólicas, protección civil y fiscales.



Los propietarios de las máquinas, que ocuparon 5 cajas de tráiler, tendrán 10 días para presentar las pruebas que demuestren la legal importación de las máquinas.