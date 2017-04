Cardenal pide orar por niños a los que se les ha negado la vida

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este 30 de abril, en el marco de los festejos por el Dia del Niño, y a diez años de la despenalización del aborto, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, pidió elevar una súplica por los niños a los que se les ha negado la vida, por medio del crimen del aborto, “para que el señor reciba a los no nacidos en su reino y a quienes lucran política y económicamente con este asesinato les conceda el arrepentimiento y la conversión”.



Se rezó por los niños que sufren abusos, desde el seno familiar, psicológico, físico y sexual, así como por los que han fallecido víctimas de la violencia y delincuencia organizada, “para que no escatimemos esfuerzos con el fin de que puedan sentirse acogidos y amados en nuestras familias y comunidades”.



El prelado exhortó a todos los feligreses ver a Cristo con la misma ilusión con que un niño ve los momentos cotidianos de la vida y al término de las oraciones, dedico una bendición en honor de los menores de edad.



“Señor, mira ahora a estos niños que te presenta la comunidad, derrama tu bendición sobre ellos y dales tu espíritu para que lleguen a mayores con salud, para que desarrollen todas sus cualidades en el servicio de la comunidad y por el bien común”, dijo.



En la celebración eucarística también se oró por los dirigentes de las naciones, “por los que tienen en sus manos los designios de la economía, la justicia y la política para que vean en sus pueblos el rostro de Cristo, y puedan solucionar sus problemas por el camino de la diplomacia y no con las armas”.



En su mensaje, Rivera Carrera felicitó a todos los niños del país, mencionó que Jesús los ama de verdad y que ellos, con su inocencia son capaces de perdonar de corazón.



“Hoy como todos los domingos, veo que hay muchos niños entre nosotros, quiero felicitarlos. Jesús los amaba y es que ustedes son buenos, se pelean, hacen berrinches, como todos los grandes, medianos y los chicos, pero ustedes tienen una cualidad especial, saber perdonar de corazón”.



Antes de dar la bendición a todos los asistentes de la misa, se invitó a todos los menores de edad a formarse para recibir un presente de manos del cardenal.