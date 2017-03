Trasladan a hospital a Mario Aburto, asesino de Colosio

TABASCO(SUN)

En medio de un fuerte operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales, este jueves fue trasladado el reo Mario Aburto Martínez del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número seis a un hospital privado de la ciudad de Villahermosa, donde recibió atención medica.



Fuentes de seguridad estatal confirmaron a EL UNIVERSAL que desde muy temprano, el asesino material del candidato presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue trasladado desde el penal de mediana seguridad, ubicado en la ranchería Chicoacán del municipio de Huimanguillo, a la clínica Ceracom, unidad médica privada en la capital del estado, sin embargo no se precisa que tipo de enfermedad es la que padece Aburto Martínez cuya información se mantiene en sigilo.



En la fotografía tomada por algunos medios locales, aparece un reo con uniforme gris, esposado, con sandalias en color café y su rostro es cubierto con una capucha; es escoltado por cuatro elementos de la policía federal que portan armas de grueso calibre. En este operativos participo un convoy de cuatro camionetas de la PF, una de ellas conocida como “rinoceronte” que es totalmente blindada y donde viaja el recluso detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.



Esta no sería la primera vez que Mario Aburto ingresa a un hospital, pues de acuerdo a información proporcionada por la misma fuente, en los primeros días del mes de enero de este año fue trasladado desde el penal federal donde se encuentra recluido desde el seis de julio del 2012 a una clínica odontológica en la colonia Atasta de la ciudad de Villahermosa, donde se le realizó una endodoncia y también fue con extrema seguridad.



De acuerdo al diario Tabasco HOY, la madrugada del pasado 13 de marzo, fuerzas policíacas montaron un operativo de seguridad alrededor del Hospital “Dr. Gustavo A. Rovirosa”, de la colonia El Recreo, en la capital donde ingreso Aburto Martínez para que se le realizaran unos estudios médicos.



Este mismo medio publicó recientemente que el asesino de Colosio porta el número 718 en su uniforme color caqui. Habita la estancia 1, del piso 1, en el módulo C. No comparte celda con otro recluso, aunque estén dispuestos tres camastros más; lleva una dieta especial para subir de peso; además que el sentenciado concluyó la preparatoria abierta y recibió su certificado como egresado de nivel medio superior de manos de capacitadores del Instituto de Educación para Adultos el año pasado.



No se le permite recibir dinero ni suministros, el penal le otorga cada mes un kit de limpieza que consiste en una bolsa de dos kilos de jabón en polvo, dos piezas de jabón en barra, estropajo, cuatro rollos de papel de baño y una pasta de dientes.



Este Cefereso número 6 se comenzó a construir en 1988 e inició operaciones en el 2009; es operado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y la Comisión de Prevención y Readaptación Social; existen cerca de 550 reos y tiene una capacidad para 750 personas.