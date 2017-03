Reos "muertos" siguen vivos tras riña en penal de Ciudad Victoria

TAMAULIPAS(SUN)

El caos que generó una riña en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el viernes 24 de marzo, que tuvo con un saldo de tres reos muertos, también produjo varios errores en la identificación de los cadáveres.



Luego de realizar las pruebas de ADN, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas entregó a familiares los tres cuerpos, pero dos nombres resultaron diferentes a los que inicialmente anunciaron las autoridades.



La crisis en el penal de Ciudad Victoria se originó la noche del miércoles 22, cuando 29 reos escaparon a través de un túnel de 40 metros de largo.



Dos noches después, un grupo de reos incendió escombros en el patio del mismo reclusorio y luego asesinó a golpes y con armas punzocortantes a tres internos. Otro resultó herido de gravedad.



El sábado 25 a las 11:00 horas, el vocero de Seguridad Pública en Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez Juárez, dio a conocer a los medios de comunicación que los tres muertos eran Antonio Márquez Urieta, Edén Martínez Castro y Erik Ramírez Soto.



Mientras se realizaban operativos de búsqueda para recapturar a los reos fugados, de forma paralela comenzaron a surgir versiones en redes sociales de que en el interior del penal estaba al menos uno de los reos que eran mencionados como muertos.



El portal de noticias Gaceta pudo corroborar el primero de los dos casos de reos que no estaban en el Semefo sino en el interior del reclusorio.



El reportero Antonio Arratia entrevistó al abogado de Erik Ramírez Soto, quien acompañó a los padres del interno para identificar su cadáver, pero no resultó ser él y fue localizado posteriormente vivo en el interior de la cárcel.



Después, al entregar los tres cuerpos a sus respectivos familiares se confirmó que otro reo, Edén Martínez Castro, también está vivo en el penal.



Ayer miércoles quedó debidamente confirmada la identidad de los tres muertos: Antonio Márquez Urieta, Gregorio Covarrubias Ledezma y Miguel Ángel Soto Sandoval.



Después de realizarle las pruebas de ADN y ser plenamente identificados, los tres fueron entregados a sus familiares.



Sobre la situación, el subprocurador Ramiro Cantú explicó que por parte de la Procuraduría General de Justicia no se dio ninguna información a los medios, sino que fue otra instancia, la vocería de Seguridad Pública.



“Hubo una confusión como al inicio de la fuga, entonces, personal administrativo de Cedes (Centro de Ejecución y Sanciones) no estaba en sus áreas y se dio una información de manera precipitada. Periciales tiene la información oficial de las víctimas”, explicó Cantú.



“Nosotros no hicimos el pronunciamiento”, insistió.



Sobre estos hechos, el vocero de Seguridad Pública admitió a EL UNIVERSAL, que hubo un error en el interior del penal: “La situación en el Cedes de Ciudad Victoria después de la riña de la noche del viernes 24 provocó que, de manera inmediata, hubiera un error en el procedimiento interno de identificación de víctimas”.



“Como también se mencionó días después de la riña en una crónica periodística, el error continuó debido a que, en el pase de lista, un interno identificado como víctima no respondió ya que se resguardó en un módulo distinto al que le correspondía”.



Reconoció que, al momento de dar a conocer el nombre del interno en conferencia de prensa el sábado 25 “aún no se había hecho la identificación legal de cuerpos por parte de familiares”.



Por esta razón, pidió comprensión a los periodistas porque ya no difundirán públicamente ningún nombre ni detalles que comprometan las investigaciones hasta en tanto no conste por autoridad judicial.



Y aclaró: “Por parte de la vocería de Seguridad existe el compromiso de seguir ventilando, como lo ha hecho, todo dato que se le proporcione por las dependencias asumiéndolo como oficial”.



Destacó que, lo más importante que debe reconocerse es que, “tras la fuga, la Policía Estatal con apoyo de las corporaciones federales, las Fuerzas Armadas y grupos de inteligencia han venido dando un resultado exitoso tanto en la recuperación del orden y tranquilidad de la prisión como en la recaptura de los prófugos”.



Hasta esta tarde, se han recapturado un total de 16 reos de los 29 que escaparon de la cárcel estatal por un túnel.