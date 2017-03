Avala Cámara de Diputados a tres nuevos consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El pleno de la Cámara de Diputados avaló por mayoría calificada el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sobre los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.



Los seleccionados fueron: la ex presidenta y consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Beatriz Zavala Pérez; el consejero electoral en Michoacán, Jaime Rivera Velázquez; y la consejera del IEDF, Dania Ravel Cuevas.



Los consejeros electos tomarán protesta ante el Consejo General del INE el próximo 5 de abril.



La coordinadora parlamentaria de Morena, Rocío Nahle, informó desde tribuna que su bancada votaría en contra de los nuevos consejeros electorales, debido a que consideran que no son aptos para desempeñar el cargo.



“Las personas que proponen no son las que tienen mayor porcentaje en el examen ni en el ensayo, hay personas que tienen porcentajes más altos, y por eso Morena voto en contra”, afirmó.



Los nombres de los seleccionados fueron enviados al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).