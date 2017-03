Interpol emite ficha roja contra César Duarte

CHIHUAHUA (SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Interpol participarán en la búsqueda y detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, luego de que la procuraduría de esa entidad notificó sobre la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de peculado.



“La Procuraduría General de la República informa que a las 20:00 horas la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, dependiente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue notificada por la Procuraduría del estado de Chihuahua de la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en el estado de Chihuahua contra César Horacio Duarte Jáquez, por su probable responsabilidad en el delito de Peculado a fin de colaborar con su localización y detención", informó la dependencia.



El documento fue emitido por la autoridad judicial estatal, por lo que de manera inmediata se procedió a solicitar la ficha roja a la Secretaría General de la Interpol. Con ello se buscará a César Duarte en todos los países pertenecientes a la corporación.



La PGR informó que la ficha podrá consultarse en un lapso de 24 horas.



Este miércoles, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que César Duarte y algunos de sus cercanos colaboradores desfalcaron al erario por un monto que ronda los 6 mil millones de pesos, por ello se les abrió un proceso penal y se emitió orden de aprehensión en su contra.



El mandatario estatal aseguró que se tiene detectada una red de ex funcionarios que operaron diversos mecanismos para sustraer recursos del gobierno; por ello tres personajes ligados a Duarte ya fueron capturados y en los próximos días, dijo, podrían ejercerse nuevas órdenes de aprehensión.



Sobre su antecesor, precisó que se pedirá la colaboración de las autoridades de Estados Unidos para su captura, ya que, aseguró, hay información precisa de que vive en El Paso, Texas.



Corral externó que la orden de captura contra Duarte se emitió hace una semana y media, y se había desarrollado un operativo encubierto para arrestarlo en el funeral del diputado federal Carlos Hermosillo, quien fue parte de su gabinete y socio comercial.



Sin embargo, aseguró que el ex gobernador fue alertado y optó por no asistir a la ceremonia del legislador. Agregó que se fincarán cargos a todos los integrantes de la mencionada red de corrupción, “y no habrá impunidad para nadie”.



Corral negó que estos procesos penales sean una “cortina de humo” por el aumento en las últimas seis semanas del número de homicidios y enfrentamientos entre el crimen organizado, y descartó que se trate de una “revancha política”; al contrario, “es un trabajo de investigación que tomó seis meses a la fiscalía en coordinación con órganos auditores oficiales y las propias dependencias afectadas”.



El pasado martes, autoridades ministeriales detuvieron al ex titular de la Comisión Estatal para la Vivienda, Ricardo Yáñez, a quien se le acusa de peculado por un monto aún no divulgado. Yáñez también estuvo al frente de Vialidad y fue secretario de Educación.



Según el Ministerio Público, cometió el delito en contubernio con el ex alcalde de Chihuahua Javier Garfio Pacheco y el que fuera titular de la Administración de la Secretaría de Finanzas, Gerardo Villegas; estos dos últimos arrestados la mañana del lunes.