Guanajuato anuncia un nuevo aeropuerto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, anunció un aeropuerto en San Miguel de Allende, el cual podrá recibir naves provenientes del sur de Estados Unidos y que espera entre en operación en diciembre de este año.



El desarrollo busca sustituir la pista del aeródromo actual por una más amplia de concreto hidráulico.



“Sólo de pista se van a invertir inicialmente 60 millones de pesos, pero si le sumas hangares, edificio terminal, el área de abastecimiento de gasolinas, todo el inmueble, la inversión acabará siendo entre 250 y 300 millones”, dijo Olivera durante el Tianguis Turístico



Comentó que el municipio va a emitir la licitación la próxima semana para el otorgamiento de la concesión hasta por 30 años.



Sin dar nombres, Fernando Olivera Rocha señaló que los inversionistas son de la Ciudad de México y se trata de capital 100% nacional.



Dijo que no se ha calculado la capacidad, pero la pista puede tener alrededor de 11 vuelos por hora.



Sin más Pueblos Mágicos. Como se informó el lunes pasado, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, reiteró que no va a ampliar el número de localidades incorporadas al programa de Pueblos Mágicos este año y contempla terminar la administración con 120 desde 111 actuales.



El secretario Enrique de la Madrid tomó una decisión acertada al no incrementar el número de Pueblos Mágicos este año, opinó el titular de la Secretaría de Turismo de Baja California, Óscar Escobedo Carignan.



Comentó que dentro de sus intenciones, está la posibilidad de proponer Valle de Guadalupe para que reciba dicha distinción, aunque no urge.



Baja California tiene sólo un destino turístico con el reconocimiento de Pueblo Mágico, se trata de Tecate.



“Creo que tener a Valle de Guadalupe como un Pueblo Mágico daría valor agregado al país, además de que se complementaría con Tecate mediante la ruta del vino”, expuso.



Además, agregó que el estado tiene potencial para seguir creciendo en turismo de sol y playa en el Mar de Cortés, aunque su gobierno pidió a la Federación brindar servicio de luz en parte de esa zona, pero no recibe respuesta desde hace casi dos años.



El funcionario también destacó la conectividad terrestre y aérea del estado y anticipó que el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Tijuana aumente de 6 a 8 millones de personas en los próximos dos años.