Lucrar políticamente con la seguridad lastima, dice Osorio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong , advirtió que quien pretende lucrar políticamente con el tema de seguridad, no sólo lastima a las instituciones, también a la sociedad.En el marco de la firma del Convenio de Seguridad Regional con los gobernadores de Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, el funcionario federal subrayó que garantizar la seguridad en el país es una tarea en la cual no deben existir divisiones partidistas, como lo desean los delincuentes.“Garantizar la tranquilidad de los mexicanos es una tarea que nos convoca a todos. Una tarea en la cual no deben existir divisiones partidistas. Eso lo desean los delincuentes.“Porque quien pretenda lucrar, políticamente con la seguridad, no solo lastima a las instituciones, sino también a la sociedad”, subrayó en Manzanillo, Colima.El encargado de la política interna del país aseveró que para la actual administración, la seguridad no está al servicio de la política, por el contrario, la buena política como la “que hoy se muestra” está al servicio de la seguridad.Ello se exhibe, expuso, en la voluntad de dialogar y de lograr acuerdos, de sentarse en una misma mesa los interesados y tender puentes de colaboración.“Esa manera de actuar es hoy más importante que nunca, especialmente de cara a desafíos que no admiten ni improvisaciones y, por supuesto, no admiten esfuerzos aislados. Porque la seguridad exige hechos y acciones concretas, no discursos y mucho menos protagonismos”, apuntó.En el acto estuvieron presentes los gobernadores de Colima, José Ignacio Peralta; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el secretario de Gobierno de Guanajuato, Salvador García. Osorio Chong indicó que cuando se comparten fronteras geográficas, de igual manera se comparten retos y la mejor manera de enfrentarlos es en unión.“Es indispensable actuar desde lo local, en el aquí y el ahora, fortaleciendo las instituciones de seguridad, la presencia territorial de las corporaciones de seguridad, y generando una capacidad de respeta más ágil, efectiva y mejor coordinada”, aseveró.El funcionario aseguró que desde el gobierno de la República está el compromiso de continuar respaldando a los estados, a través de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, pero tiene que haber aplazamientos en los cuales las entidades que no tienen corporaciones se comprometan a formarlas y capacitarlas, señaló.El objetivo del convenio es coordinar acciones de seguridad pública, de estrategia, de desarrollo integral y de política comunal y social, tendiente a la prevención del delito, a fin de garantizar la seguridad de los habitantes de los municipios ubicados en los límites de los estados que celebran dicho acuerdo.Osorio Chong hizo un llamado a dejar la discusión y pasar a la acción en el tema de la creación de un mando único policial. Que se logre una ley, mencionó, como la decidan, pero que se vean los alcances y las dificultades en esa alternancia que puede darse entre lo estatal y lo municipal.Insistió en la creación de una Ley de Seguridad Interna que otorgue garantías a las Fuerzas Armadas.