Suplente Tarín García dice desconocer cargos en su contra

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El diputado suplente Enrique Antonio Tarín García aseguró que desconoce los cargos que se le imputan, además de que no fue notificado de la orden de aprehensión en su contra, por lo que buscó ampararse.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Tarín García dijo que viajó rumbo a Chihuahua para seguir la estrategia legal de su defensa.



Detalló que el recurso legal con el que cuenta es contra todo auto de autoridad por detención y presentación.



Tarín García dijo que se encuentra a la espera de que el Gobierno de Chihuahua le informe sobre los cargos que se le imputan.



“No tenemos con claridad el tema debido a que nunca se nos notificó esto y con la suspensión provisional que nos da la demanda de amparo que interpusimos, vamos a conocer ya todas las líneas de investigación", explicó el diputado suplente.



Señaló que no tiene nada que esconder y que aclarará su situación legal para poder volver a San Lázaro y tomar protesta como legislador federal.



Aseguró que el gobierno de Chihuahua montó un "circo político" anunciando diversas órdenes de aprehensión, incluida una contra el ex gobernador César Duarte.



Tarín García rechazó que se haya atrincherado en el recinto legislativo de San Lázaro para evitar su detención y dijo que durante ese tiempo estuvo trabajando en su estrategia legal.