Piden cabildeo de diputados con congresistas de EU por Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rafael Fernández de Castro, especialista en temas internacionales del ITAM, sugirió a los diputados federales que entablen una relación de cabildeo con sus homólogos de Estados Unidos con el objetivo de generar un contrapeso a todas las decisiones que está tomando el presidente del país vecino del Norte, Donald Trump.



Al participar en la reunión plenaria de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Fernández de Castro recordó que México en los años 90 lo hizo muy bien en la aprobación del Tratado de Libre Comercio, recordó que solamente hay una persona del Congreso mexicano trabajando en Washington y eso no puede ser.



“Ya no tenemos esa reunión interparlamentaria, nunca fue la gran cosa, sin embargo era un punto de contacto, yo si los exhortaría a que buscarán reuniones con sus contrapartes en Estados Unidos.



La arena de cabildeo por excelencia es el Congreso, ellos están acostumbrados a que los vayan a ver las delegaciones, todo mundo viaja a Washington a ver a su diputado, valdría la pena ver una serie de diputados en los Estados Unidos, esto es de la mayor importancia. A México se le ha olvidado cabildear”, pidió Fernández de Castro.



También sugirió implementar “represalias inteligentes” contra Estados Unidos en caso de que Donald Trump imponga medidas arancelarias a los productos mexicanos. Mencionó que nuestro país ya debe de tener una estrategia en ese sentido y recordó que en el 2011 se le subió el arancel al maíz amarillo de Iowa e inmediatamente sus cercanos en el Congreso pidieron la intervención de Washington para que bajara el arancel.



“Si Trump nos ponía el 20% a las exportaciones de México, tenemos que tener ya una serie de medidas para responderle inteligentemente, se hizo en el 2011, el único tema que nos hemos logrado resolver es el transporte fronterizo, vamos a pegarle al maíz amarillo de Iowa, porque ahí hay cinco miembros del Congreso muy importantes evidentemente en cuanto los exportadores lo movieron, le hablaron a sus representantes en el Congreso se movilizaron en Washington y no habían pasado 48 horas cuando pidieron bajarle al arancel, hay que pegarle a Trump donde le duele”, dijo.



Muro

El internacionalista dijo que los problemas internos que tiene México, como la inseguridad o los disturbios en las calles a causa del gasolinazo, hace más fácil para Trump que planee la construcción de un muro.



Dijo que la inseguridad y los disturbios hacen ver a México en Estados Unidos como Venezuela o Haití y eso facilita a los partidos cercanos a Trump a que construyan un muro.



“Hay que entender que tenemos una terrible imagen en los Estados Unidos, en Estados Unidos nos ven tan peligrosos como El Salvador o como Colombia, más o menos al 67% o 65% de los estadounidenses considera que es peligroso venir a México hay que entender eso, en los últimos años, desde el 2005 hasta 2013 o 14, primero por un debate migratorio fallido en EU se insistió en que México estaba literalmente recolinizando los Estados Unidos y no es cierto en migración Estados Unidos, y también cuando repuntó la violencia en el 2007 en 2011 o en 2016, se terrible en Estados Unidos. Ustedes se imagina cómo se vieron las imágenes de TV en Estados Unidos las imágenes de los primeros días de enero del gasolinazo, nos vieron un país como Venezuela, nos vieron como un país que se parece a Haití y eso ayuda enormemente a los partidos de Trump para decir: venga el muro… ven que sí necesitamos un muro. Con esa imagen no es costoso para Trump, al contrario es popular edificar un muro”.