Eliminan fondo de pensiones para trabajadores no asalariados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La propuesta para que los trabajadores no asalariados accedieran a una pensión fue eliminada de la Constitución Política de la Ciudad de México.



El planteamiento contenido en el artículo 15 fue aprobado pero al no alcanzar mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, como marca el reglamento de la Constituyente, fue suprimido.



En la discusión, los diputados Bertha Luján, de Morena y Roberto López defendieron el tema de la pensión para proteger a trabajadores “que no reciben ningún apoyo ni garantía por parte de los gobiernos o por parte del Estado”, según Luján Uranga.



Roberto Gil, legislador del PAN cuestionó a Uranga cuál sería la forma de financiar el fondo, pues advirtió que sería en su mayoría con fondos públicos, a lo cual la morenista dijo que también habría aportaciones voluntarias y se podría recurrir a diferentes fuentes como fondos internacionales, locales.



El fondo hacía referencia a trabajadores que no tienen una relación contractual como choferes de transporte público, así como trabajadores de gasolineras, hoteles, restaurantes y otros que basan sus ingresos en las propinas.



“La ley establecerá previsiones para la integración de un régimen de pensiones y ahorro para las personas no asalariadas, autónomas, prestadores de servicios y comerciantes”, decía la propuesta del artículo 15, apartado B, numeral 13, que fue retirado de la Constitución.



“El Fondo de Pensiones se integrará mediante convenios y con las aportaciones de las personas beneficiarias, conforme a lo que determine la ley en materia”, añadía la redacción.



Con 52 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones, el párrafo fue suprimido pues requería alcanzar una votación de dos terceras partes de los legisladores presentes, que en este caso eran 58 votos.