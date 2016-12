Alcaldes de EU piden más protecciones para inmigrantes

NUEVA YORK, EU(AP)

Alcaldes y dirigentes de condados de Estados Unidos enviaron el jueves una carta al presidente Barack Obama para pedirle que amplíe las protecciones para los extranjeros que se beneficiaron de alivio migratorio temporal.Los 31 dirigentes municipales, entre ellos los alcaldes de Nueva York, Boston, Chicago y Los Ángeles, urgieron al mandatario a hacer más por las familias inmigrantes antes de que abandone la Casa Blanca. El presidente electo Donald Trump, que habló a favor de deportar a muchos de los inmigrantes que viven ilegalmente en el país durante su campaña electoral, tomará posesión de su cargo el 20 de enero."Tras las elecciones muchos de nuestros residentes no están seguros de cuál será su futuro. Es por eso que me uno a otros alcaldes para agradecer al presidente su liderazgo y pedirle que tome pasos adicionales para ayudar a inmigrantes antes de irse de Washington", señaló el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en el documento.Los dirigentes dijeron que el gobierno de Obama podría aprobar más cláusulas para proteger la privacidad de jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente por sus familias cuando eran niños. Más de 740.000 de estos jóvenes se acogieron a un programa de alivio migratorio impuesto por Obama. Muchos activistas temen que el gobierno de Trump ponga fin al programa, aunque el presidente electo dijo recientemente que planea ayudarlos.Los alcaldes también pidieron que la administración demócrata acepte solicitudes de renovación del permiso de trabajo que ofrece el programa y que son enviadas temprano o antes de la fecha de expiración para así asegurar que a estos jóvenes no se les niegue la renovación durante el gobierno de Trump. Los permisos de trabajo son válidos por dos años.Por otro lado los dirigentes urgieron extender el plazo de finalización del estatus de protección temporal, más conocido como TPS, para ciudadanos de países como El Salvador u Honduras e incluir a los de Ecuador en la lista.Los alcaldes son miembros de una coalición llamada Cities for Action que cuenta con más de 100 alcaldes y dirigentes de condados.Portavoces de la Casa Blanca no respondieron de forma inmediata a una solicitud de reacción a la carta