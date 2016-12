Lista de días de asueto para el 2017

(GH)

Para que las familias mexicanas descansen o se vayan a un destino turístico a vacaciones, el 2017 tendrá por lo menos cuatro “puentes” o fines de semana largo.



Este nuevo año tendrá más días de descanso que el anterior —al menos para los niños y algunos trabajadores.



ENERO

1 de enero: El año comienza con un día de asueto oficial, pero recae en domingo, así que si te toca trabajar deberás recibir el triple de tu salario habitual.



6 de enero: Este viernes los niños no irán a la escuela debido a la celebración del Día de Reyes.



FEBRERO

6 de febrero: Ese lunes es inhábil debido a la celebración del 100 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana (5 de febrero). Está contemplado por la Ley Federal del Trabajo como descanso obligatorio, si te toca trabajar deberán pagarte el día doble.



MARZO

20 de marzo: Este descanso oficial se conmemora por el natalicio de Benito Juárez, también caerá en lunes. Aunque es un día después, el 21, por ley el día inhábil se recorre al lunes más próximo.



ABRIL

10 al 21 de abril: Las escuelas –y en algunos trabajos- tienen un descanso de sus actividades con motivo de Semana Santa.



En muchos trabajos se descansará el jueves 13 y el viernes 14.



MAYO

1 de mayo: La conmemoración del Día del Trabajo caerá en lunes, lo que significa un “puente”.



5 de mayo: Este viernes los niños no tendrán clases por la conmemoración a la Batalla de Puebla, pero los empleados no podrán faltar a sus trabajos, ya que sí es un día laborable.



15 de mayo: Si eres maestro ese día no trabajarás, así que también habrá un cese en las actividades escolares.



JULIO

18 de julio: Este día comienzan las vacaciones de verano para los estudiantes, de acuerdo con el calendario escolar 2016-2017.



SEPTIEMBRE

16 de septiembre: Caerá en sábado, así que no habrá “puente”, sin embargo, si te toca trabajar te deberán pagar como día de descanso laborado.



NOVIEMBRE

2 de noviembre: Este jueves se celebra el Día de Muertos, no es un asueto oficial, aunque algunas empresas dan el día libre a sus colaboradores, no en todas.



20 de noviembre: La conmemoración de la Revolución Mexicana cae en lunes, así que es otro fin de semana largo.



DICIEMBRE

25 de diciembre: Caerá en lunes, así que prepárate para descansar y comer mucho.