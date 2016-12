Pirotécnicos de Jaltengo, casi en bancarrota, aseguran

JALTENCO, Estado de México(SUN)

El vendedor afirma que las explosiones en el tianguis pirotécnico de San Pablito provocaron temor en los consumidores de fuegos de artificio y dejaron de acudir a comprar.El Mercado de Artesanías Pirotécnicas de Jaltenco tiene 48 locales y está en un predio de 1.5 hectáreas del municipio de Jaltenco, a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, en los límites de este municipio, Zumpango y Nextlalpan.En el tianguis pirotécnico hay ambulancias, patrullas y un camión de bomberos de Nextlalpan, para actuar en caso de alguna emergencia, aunque los locatarios aseguran que se ubican en territorio de Jaltenco.Cedillo Navarrete menciona que es el segundo tianguis pirotécnico más importante del Estado de México, después del de San Pablito, que fue consumido por el fuego el pasado 20 de diciembre, con saldo de 36 personas muertas y cerca de 70 lesionadas, 20 de ellas siguen hospitalizadas.Dice que en Zumpango se localiza el Mercado de Artesanías Pirotécnicas Bicentenario, en la comunidad de San Pedro de la Laguna, aunque es de menor tamaño que el de Jaltenco.Explica que ambos mercados ofrecen productos fabricados por pirotécnicos de San Pedro de la Laguna, aunque también venden pirotecnia de Tultepec, pues ambas comunidades “somos hermanas”.Expresa que unos tres mil habitantes de San Pedro de la Laguna dependen de la pirotecnia, ya que es la actividad más importante de esta comunidad de Zumpango. Menciona que después del incendio del tianguis de San Pablito autoridades estatales y de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) intensificaron la vigilancia en el mercado de Jaltenco.Añade que cada local cumple con los requisitos de seguridad de la Sedena , como extintores, arena, palas, picos y agua; los pasillos tienen 15 metros de ancho y en cada módulo hay dos o un local, para disminuir los riesgos; además, tienen pocos productos.Reiteró que en comparación con el año anterior sus ventas son de sólo 25%, porque la gente tiene temor de acudir a comprar después de lo que ocurrió en Tultepec.“Disminuyó 75%, nada más se está vendiendo 25%. Nos afecta bastante, porque nada más es una temporada que tenemos para seguir laborando, como quien dice. Ya le hicimos de todo y no, se puso más seguridad, ambulancias, bomberos, pero no se ve el ánimo de la gente”, expresa.Añade: “En cuatro años que llevamos aquí no hemos tenido ningún accidente. Constantemente entre nosotros nos vamos checando lo que está bien y lo que no, corregimos lo que está mal. Le digo al vecino, ‘sabes qué, estás mal en equis situación’ y no se molesta, porque todos estamos acoplados, por la protección”.Reitera que “están cuidando, checando, hay dos o tres ambulancias aquí. Sedena también viene, Protección Civil del estado”.El hombre destaca que no le gusta hablar de lo ocurrido en Tultepec, pues muchas de las víctimas eran conocidas de ellos, al existir relación cercana entre los pirotécnicos de ese municipio y Zumpango.