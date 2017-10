Detenido por derrumbe en Zapata 56, tras los sismos de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Jaime Smith Ríos, el único detenido por las investigaciones que encabeza la Procuraduría Capitalina por los edificios que se vinieron abajo durante el sismo del pasado 19 de septiembre, se defendió ante el juez que busca vincularlo a proceso por homicidio doloso y delito ambiental de corresponsabilidad con el Director Responsable de Obra.



Al arquitecto y también ingeniero civil se le imputan las muertes de Matilde Téllez, de 63 años y Karla Santos Sánchez, de 30, quienes estaban pagando un departamento del edificio ubicado en Zapata número 56 en las inmediaciones de la colonia Portales; el inmueble tenía apenas un año de haber sido entregado y colapsó.



Ante el juez que lleva el caso Jaime Smith Ríos se dijo nuevamente inocente de estas imputaciones, incluso, solicitó al Ministerio Público detener a los verdaderos propietarios de la constructora Canada Building Systems, que fueron los encargados de la edificación del inmueble.



En este sentido, la defensa de Smith Ríos explicó también que él no es copropietario de Canada Building Systems. Se mostraron documentos que señalaba a Ernesto Cevallos y Jorge Arturo Cevallos Gallardo —padre e hijo— como los verdaderos dueños y propietarios de la constructora y que hasta el momento, no han podido ser localizados por los agentes de la Procuraduría Capitalina.



Para demostrar que es inocente y que incluso, no tuvo relación alguna con la construcción del inmueble ni la revisión de la estructura, castillos y la supervisión del material que se utilizó en la obra, mandó llamar a seis testigos —entre empleados, familiares y amigos— para que explicaran a la autoridad qué le toco hacer en el edificio colapsado.