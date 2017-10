Zambrano teme que no haya acuerdo para nombrar a fiscal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, advirtió que con el clima de crispación existente va a ser sumamente difícil que se llegue a un acuerdo para que haya una Fiscalía General de la República autónoma e independiente.



Aseguró que es complicado que el PRI y sus aliados estén dispuestos a que la Fiscalía no tenga tintes partidistas, o de lo contrario, habrían defendido el cese del fiscal electoral Santiago Nieto, toda vez que nunca estuvieron dispuestos a reconsiderar el caso y evitar su separación.



"En ese mismo tenor están: La situación del procurador General de la República; el posible nombramiento del Fiscal General de la Nación y el Fiscal Anticorrupción, que siguen pendientes", apuntó.



Por lo anterior, Zambrano Grijalva convocó a la sociedad civil a mantener su liderazgo y exigir que desde el Senado, se nombre a un fiscal Anticorrupción que sirva al país, pues desde el gobierno de la República y del PRI, "hay presión", para no permitir Fiscalías autónomas e independientes de cara al proceso electoral 2018.



Asentó que la renuncia de Santiago Nieto a continuar su propósito de ir a defender su permanencia en la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), se suma a la cadena de actos "preocupantes y ominosos" que se han dado en las últimas semanas desde el ejercicio del poder político de la Presidencia de la República.



"Es obvio que Santiago Nieto decidió no presentarse a defender su caso ante el Senado, por presiones que empezó a tener desde las altas esferas del gobierno de la República y ahora con esto queda de alguna manera desarmada la sociedad porque para nombrar a un nuevo titular de la Fepade, se requieren las dos terceras partes de los senadores presentes", explicó en un comunicado.