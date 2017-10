Demócrata pide a allegados de Clinton revelar informe Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

Una legisladora demócrata dijo que el director de la campaña de Hillary Clinton y la ex líder del Partido Demócrata deben explicar lo que sabían acerca de un expediente de acusaciones sobre los vínculos del presidente Donald Trump con Rusia.



La senadora Susan Collins, de Maine y miembro del Comité de Inteligencia del Senado, indicó que el comité debe cuestionar a John Podesta y a Debbie Wasserman Schultz luego de revelaciones la semana pasada en las que se descubrió que la campaña de Clinton y el partido demócrata ayudaron a financiar la investigación que terminó en el expediente.



Collins dijo al programa “Face the Nation” de la cadena CBS que es “difícil imaginar” que Podesta no supiera del financiamiento.



Podesta y Wasserman Schultz negaron el mes pasado tener conocimiento sobre dichos pagos cuando fueron interpelados en el Congreso.



Sentado junto a Podesta, estaba su abogado Marc Elias, quien trabajó para la firma de abogados que negoció el financiamiento, informó CNN.



Collins dijo que Elias también debe ser interrogado.