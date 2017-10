Fallece Jane Juska, escribió sobre sexo en edad avanzada

CHICO, California(AP )

Jane Juska, quien escribió sobre sus aventuras sexuales como mujer de edad avanzada y cuyo libro no sólo fue un best-seller sino que fue adaptado al teatro, falleció. Tenía 84 años.



Juska falleció el 24 de octubre en un centro de atención médica en Chico, California, dijo su hijo Andy Juska al diario San Francisco Chronicle.

Juska era maestra y estaba jubilada y divorciada en el 2003 cuando escribió un libro con toda franqueza y una pizca de humor: "A Round-Heeled Woman: My Late-Life Adventures in Sex and Romance" (“Mis aventuras en el sexo y el romance a edad avanzada”).



Sus experiencias comenzaron con un anuncio personal publicado en un periódico, que la condujo a amoríos con hombres de todas las edades, una experiencia que le cambió la vida.



El libro fue mencionado en el programa de Oprah Winfrey y fue adaptado para un monólogo teatral conducido por Sharon Gless.

En Twitter, Gless recordó a Juska como una mujer valiente y llena de humor.