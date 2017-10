Encuesta: en EEUU no temen perder empleo por automatización

WASHINGTON D.C. (AP )

La mayoría de los estadounidenses creen que sus empleos sobrevivirán a la automatización, al menos durante la próxima década, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press junto con el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.



Más de la mitad de los estadounidenses piensa que la automatización hará que su trabajo sea más sencillo o mucho más eficiente en el futuro.



El sondeo encontró que aunque algunos estadounidenses expresan cierta preocupación sobre cómo la tecnología de automatización podría ocasionar que algunas personas pierdan sus empleos, no están tan preocupados sobre el efecto que pueda llegar a tener sobre ellos.



De los encuestados, 57% piensa que es poco probable que su empleo sea reemplazado por la automatización en los próximos 10 años. Una proporción casi idéntica, 56%, dijo que considera que es más posible que su trabajo se vea beneficiado por la automatización.



Los hallazgos de la encuesta asemejan a aquellos encontrados por otras. El Centro de Investigación Pew encontró en un estudio publicado a principios del mes que 70% de los estadounidenses creen que no es muy probable que vayan a perder sus trabajos por la automatización.



Dichos resultados bien pueden ser precisos, debido a que análisis recientes prevén muchas menos pérdidas de empleos como resultado de la automatización en comparación con los estudios de hace varios años que indicaron que hasta la mitad de los empleos de Estados Unidos podrían ser reemplazados en las próximas décadas.



Un informe emitido este mes por la compañía educativa Pearson, por la Universidad de Oxford y por la Fundación Nesta, encontró que uno de cada cinco empleados trabajan en un puesto que probablemente se vea afectado para 2030.



Aún, la encuesta de la AP y el Centro NORC encontró que muchos estadounidenses se preocupan por los efectos que las nuevas tecnologías tienen en sus vidas diarias y en el mercado laboral. Tres cuartas partes de los encuestados dijeron que piensan que de alguna forma es probable que “la gente esté más aislada unas de otras” con la tecnología.



La encuesta de la AP y el Centro NORC se realizó a 1.038 adultos del 17 al 21 de agosto. Se utilizó una muestra extraída del panel de probabilidad AmeriSpeak del centro, el cual está diseñado para representar a la población de Estados Unidos. El margen de error es de más o menos 4,1 puntos porcentuales.