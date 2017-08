Baja popularidad de Peña favorecería a AMLO en 2018: Moody's

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La disminución en los índices de popularidad del presidente Enrique Peña Nieto ante escándalos de corrupción pueden favorecer a la victoria en 2018 de Andrés Manuel López Obrador, precandidato que actualmente encabeza las encuestas, dijo la calificadora Moody’s.



“El presidente Enrique Peña Nieto del PRI ha visto disminuir sus índices de aprobación debido en parte a acusaciones de corrupción. La impopularidad del presidente puede influir en las perspectivas electorales del PRI el próximo año. Esto último aumenta la probabilidad de una victoria del candidato Andrés Manuel López Obrador de Morena, que lidera las encuestas”, dijo la agencia.



En un análisis sobre el riesgo político en América Latina, Moody’s reiteró su perspectiva sobre una eventual victoria de López Obrador en 2018, al considerar que su gobierno no revertiría las reformas aprobadas al principio de la actual administración pero podría retrasar las inversiones en el sector petrolero.



“A pesar de que es poco probable que una presidencia de López Obrador pueda revertir las reformas, ya que carecería de suficientes votos en el Congreso para hacerlo, su administración podría demorar la implementación de las reformas en curso, particularmente en el sector petrolero”, dijo Moody’s.



La agencia consideró que las elecciones presidenciales de 2018 y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte representan los mayores riesgos políticos para México, donde una campaña electoral competida puede estancar la agenda de reformas.



“Es improbable que las renegociaciones del TLCAN con los Estados Unidos afecten las perspectivas comerciales a mediano plazo”, dijo Moody’s.



En su análisis, la firma detalló que la composición del Congreso tendrá un efecto importante en la capacidad del próximo gobierno para llevar a cabo su agenda económica.



“Al igual que con las legislaturas anteriores, esperamos que ningún partido tenga mayoría, con escaños divididos entre el PRI gobernante, el PAN y los partidos izquierdistas PRD y Morena. El PRI contó con el apoyo del PAN para impulsar el programa de reformas, incluida la reforma energética que abrió el sector petrolero a la inversión del sector privado”, añadió la calificadora.



Sobre la renegociación del TLCAN, Moody’s dijo que se esperan reglas de origen más estrictas dejando el núcleo del tratado de libre comercio prácticamente intacto.



“Hasta la fecha, no hay indicios de que las negociaciones puedan conducir a mayores aranceles o restricciones comerciales cuantitativas, como se pensaba inicialmente. Los inversores nacionales y extranjeros han reaccionado favorablemente a las indicaciones de cambios limitados, ayudando a apoyar el sentimiento positivo de los inversionistas. Las negociaciones comerciales, que tendrán lugar a principios de 2018, podrían convertirse en un tema contencioso en la campaña electoral del próximo año”, añadió.



Moody’s comentó que el riesgo político en toda América Latina es un importante desafío para los emisores de la región, ya que potencialmente puede representar una amenaza para el crecimiento económico, las reformas políticas y las condiciones financieras.



Según la agencia, los países con niveles medianos o elevados de susceptibilidad a eventos de riesgo político incluyen a Venezuela y Argentina. En contraste, el riesgo político es comparativamente más moderado en Brasil, Colombia, Perú, México y Chile.



La calificadora destacó que el caso de corrupción de Odebrecht, que comenzó en Brasil, demuestra las debilidades institucionales presentes en algunos países de la región.



“Como resultado de dicho escándalo generalizado, varios proyectos de infraestructura han sido cancelados o demorados, afectando adversamente no sólo a las entidades directamente involucradas, sino también a las condiciones económicas generales”, destacó.