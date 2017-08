Necesario, que cultura del mexicano sea intolerante a la corrupción: De la Fuente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Es necesario transformar la cultura del mexicano para que esta sea "totalmente intolerante" a la corrupción, señaló el presidente del Consejo Directivo de The Aspen Institute México, Juan Ramón de la Fuente.



El ex rector de la UNAM señaló que más allá de imponer sanciones, es necesario hacer una transformación de fondo.



"Sin valores no vamos a ningún lado: no hay ciudadanía, no hay liderazgo que valga, no hay autoridad. En algún momento en la misma sociedad mexicana se nos perdieron los valores", señaló.



Destacó el papel de los valores puesto que sin estos no se puede concebir la ciudadanía, y no hay liderazgo o autoridad que valga.



Lamentó que se hayan perdido los valores y señaló que el sistema educativo los ha echado en falta puesto que fueron aislados de la educación laica ante la idea de que los valores están relacionados con la religión.



"Tendríamos que empezar a revisar lo que en el sistema educativo hemos dejado de hacer o lo que podríamos hacer para recuperar los valores".



De la Fuente participó esta mañana en el diálogo "¿Cómo llegamos a donde estamos?", como parte de la apertura del foro "Ética y cultura cívica, convivencia armónica: ¿Cómo llegamos a donde estamos y cómo avanzamos?" que se celebra en las instalaciones de la Universidad del Valle de México en la Ciudad de México.



Mencionó que las universidades tienen que tomar parte central a través del proceso formativo de los estudiantes para poner el acento en la tolerancia puesto que los mexicanos somos "mucho más intolerantes de lo que nos gustaría aceptar".



Durante la apertura del foro, el director de la fundación Este País, Federico Reyes Heroles, destacó que existe una crisis en la transmisión de valores puesto que los medios de comunicación han sustituido a la familia como el primer vehículo para que el aprendizaje y la formación en valores.



"La mayoría de los valores se transmiten dentro de la familia, traemos una crisis de transmisión de valores en la sociedad en parte porque la institución familiar ha cambiado de manera dramática. Lo que está ocurriendo es que los medios de comunicación quedan en primer lugar de transmisión de valores", mencionó.



Lamentó que la ciudadanía en México "es muy débil" y que debemos dejar atrás los mitos y darnos cuenta de que tenemos un problema puesto que existe una minoría entre los mexicanos, que todavía justifica golpear a las mujeres, que la homosexualidad nunca se "justifica" o que es correcto romper la ley.