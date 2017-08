Muchos afectados por Harvey no tienen seguros

NUEVA YORK, EU(AP )

Muchos dueños de viviendas dañadas por las inundaciones causadas por Harvey van a tener que pagar de sus propios bolsillos por las pérdidas, un golpe potencialmente demoledor para sus finanzas y para los barrios a lo largo de la Costa del Golfo de México en Estados Unidos.



Expertos en seguros dicen que solamente una pequeña porción de propietarios en el sendero de destrucción dejado por la tormenta tienen seguro para inundaciones. Eso significa que familias con sótanos inundados, muebles anegados y paredes dañadas por el agua van a tener que agotar sus ahorros o endeudarse más para arreglar sus viviendas. Algunas se verán obligadas a vender, si es que pueden, y dejar sus comunidades.



"Todas esas personas sacadas en botes tienen un segundo problema: no tiene seguro”, dijo Robert Hunter, director de seguros en la Consumer Federation of America.



Harvey entró a tierra por Texas el viernes como un huracán de categoría 4 y se ha mantenido frente a la costa, arrojando aguaceros como tormenta tropical. Hunter dice que los daños por inundaciones pudieran costar al menos 35.000 millones de dólares, aproximadamente el monto de Katrina. Pero en ese huracán en el 2005 la mitad de las viviendas inundadas tenían seguro para inundaciones.



En el caso de Harvey, apenas dos de cada 10 tienen seguros, dice Hunter.



El seguro de viviendas usualmente cubre solamente daños por vientos, no inundaciones. Para ello uno necesita una cobertura separada del Programa Nacional de Seguros de Inundaciones, un plan federal. El seguro es para viviendas con hipotecas respaldadas federalmente y que estén en las áreas más vulnerables, llamadas Zonas Especiales de Peligro de Inundaciones.



Las personas en esas áreas y cerca de ellas se han quejado durante años de que las primas son demasiado altas, aunque probablemente serían aún más costosas si no fuesen subsidiadas por el gobierno federal.



Gran parte del área de Houston está fuera de esas zonas vulnerables y muchos dueños que no están obligados a tener cobertura han decidido no comprarla. Ahora están varados, porque la mayor parte de los daños sufridos en la cuarta mayor ciudad del país no estarán cubiertos por seguros de inundaciones.



A diferencia de Corpus Christi y Rockport, gran parte del área de Houston fue dañada por inundaciones, no por vientos.

"Va a haber una enorme de cantidad de pérdidas económicas no aseguradas aquí”, dijo Pete Mills, vicepresidente de la Asociación de Banqueros de Hipotecas.