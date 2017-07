Sindicato de pilotos pide indagar acusación de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) se pronunció en contra de la mala imagen que una denuncia de acoso por parte de una sobrecargo de Interjet ha ocasionado sobre los pilotos.



“Pareciera que el día de hoy todos los pilotos de México amanecemos con facha de violadores y abusivos. Nos debemos pronunciar pues esto es lo más alejado de la realidad”.



“Si bien no tenemos una injerencia en este asunto, si podemos exhortar a la empresa y a las autoridades a seguir un debido proceso que esclarezca los hechos para deslindar responsabilidades de manera justa”, indicó ASPA, en un comunicado.



Ayer, una sobrecargo de Interjet denunció que fue víctima de acoso sexual por parte del capitán Daniel Vázquez, en un video publicado en Facebook.



En la grabación, la sobrecargo Karen Isabel Rodríguez Otero relata que en enero fue acosada por el capitán durante una estadía en Chihuahua.



El capitán intentó besarla a la fuerza en un bar y después intentó entrar por la fuerza a su habitación durante la madrugada.



ASPA explicó que los pilotos de Interjet no forman parte del sindicato, pero reiteró su apoyo a todos los pilotos no agremiados, pues cuentan con asesores, abogados y todo un equipo que se especializa en asuntos técnicos y legales.



“Tenemos que ser enérgicos y enfáticos en que aún en el escenario donde este piloto se halle culpable de lo que se le acusa, de ninguna forma podemos permitir se quiera generalizar esta lamentable conducta como común a los pilotos cuando tenemos ejemplos de sobra que hablan más de un comportamiento ético, profesional y de respeto de quienes pertenecemos a este gremio”, agregó ASPA.



En el video, la sobrecargo cuenta que después de que denunció el acoso, personal de Interjet le dijeron que le aplicarían pruebas psicométricas para verificar su estado mental, ya que su relato no coincidía con el de los compañeros quienes viajaron con ella a Chihuahua, a pesar de que mostró pruebas como el video proporcionado por el hotel en donde se ve que el capitán intenta entrar a su habitación.



Al respecto, Interjet emitió un comunicado donde dice que el caso de la sobrecargo Karen Isabel Rodríguez Otero se está analizando puntualmente y ha abierto una investigación exhaustiva.



Al mismo tiempo, la aerolínea indicó que sus colaboradores deben cumplir las políticas internas y las normas establecidas por la Ley.