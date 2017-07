Diversos factores causaron muertes de bebés en Los Mochis: Ssa

(SUN)

Las defunciones de los ocho recién nacidos en el Hospital General de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, se debieron a las condiciones físicas de las madres y a las circunstancias en las que nacieron, afirmó José Narro Robles, secretario de Salud.



Al realizar una visita por el hospital, Narro Robles señaló que hasta el momento no existen datos que indiquen que el fallecimiento de los ocho bebés haya sido provocado por una bacteria, según arrojó el informe de resultados de la investigación realizada por expertos de la Secretaría de Salud federal.



Detalló que en cuatro casos, la causa de muerte está relacionada con sepsis neonatal; sin embargo, en dos de ellos la infección fue adquirida in útero, en otro fuera del hospital y sólo en uno de los cuatro, el cuadro clínico corresponde a una infección nosocomial.



En las otras cuatro defunciones, se identificó como causa de muerte un problema en el aparato respiratorio derivado de la prematurez extrema de los pacientes y no hubo datos clínicos para sospechar de sepsis neonatal.



El 25 de julio la Secretaría de Salud envió al Hospital General de los Mochis a un equipo de expertos en materia epidemiológica (DGE), de calidad en salud (DGCES-CCINSHAE) y regulación sanitaria (Cofepris), con el fin de apoyar las tareas de investigación estatales.



Narro Robles se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde ocurrieron los decesos. A su paso por los pasillos del hospital, conversó con pacientes y familiares, a quienes aseguró que los gobiernos federal y estatal trabajan de manera coordinada para mejorar las condiciones en las que operan los hospitales, a fin de evitar que se repitan estos hechos tan lamentables.



En reunión con el gobernador de la entidad, Quirino Ordaz Coppel, y el Secretario estatal de Salud, Alfredo Román Messina, Narro Robles aseguró que la dependencia a su cargo brinda todo el apoyo, y anunció que se suspenderá temporalmente el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para su remodelación, que se prevé esté lista la primera semana de agosto.



Informó que se puso en marcha un programa integral a corto, mediano y largo plazos, para la adecuada prestación de servicios en el Hospital General de Los Mochis. El programa consiste en el reforzamiento de la capacitación del personal becario, residente y adscrito del establecimiento, abasto de insumos y vigilancia sanitaria, entre otros.



Cofepris entregará al Hospital las recomendaciones derivadas de los estudios y la segunda semana de agosto hará la primera visita para constatar su cumplimiento.