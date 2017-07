Republicanos enfrentan consecuencias tras fracaso en salud

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Los republicanos en Washington pueden estar cansados del tema de la ley de salud y listos para pasar a otro asunto, pero los conservadores de todo Estados Unidos le están advirtiendo al Congreso liderado por el Partido Republicano que no abandone su promesa de derogar la ley de salud del presidente Barack Obama o correrá el riesgo de una pesadilla política en las elecciones del año próximo.



El fracaso mostrado el viernes por el Senado en su intento por revocar el llamado Obamacare ha indignado a la base republicana y ha desencadenado nuevos temores de consecuencias políticas para los republicanos. Puso al descubierto a un partido tan paralizado por su división ideológica que no pudo cumplir con su máxima promesa de campaña.



Después de dedicar meses al debate y siete años de promesas de aniquilar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, simplemente dijo: "Es hora de seguir adelante".



Sin embargo, eso simplemente no es una opción para una base conservadora energizada por su oposición a la ley de salud. Los líderes locales del partido, los activistas y otros agentes políticos están pronosticando cobros políticos a los legisladores republicanos si no reanudan la lucha.



"Este es un fracaso épico para los republicanos", opinó Tim Phillips, presidente de Americans For Prosperity, el brazo político de la red ultraderechista encabezada por los multimillonarios hermanos Koch. "El fracaso en cumplir su promesa les hará daño. Lo hará”.



Para la American Conservative Union, los tres senadores republicanos que bloquearon el aligerado proyecto de ley durante la votación en las primeras horas del viernes son unos "vendidos". Un comité de acción política avalado por Trump no descartó publicar anuncios contra aquellos republicanos que juzgue que han sido poco cooperativos, como lo hizo recientemente contra el senador Dean Heller, de Nevada.



En la votación sobre el proyecto de ley, a todos los demócratas se sumaron los senadores republicanos John McCain, Susan Collins y Lisa Murkowski. Hay pocas posibilidades de que estos senadores renegados sean castigados directamente.

Ninguno busca la reelección el próximo otoño.



McCain, cuyo dramático voto por el "no" fue clave en la aniquilación de la iniciativa de reforma, está cumpliendo su último mandato, tiene cáncer de cerebro y apenas lo asustan las amenazas electorales.



Sin embargo, una desilusión más amplia entre los votantes conservadores podría tener un impacto más allá de apenas unos cuantos senadores.



Los desafíos electorales de las primarias o una participación baja podrían significar problemas para todos los republicanos. Los demócratas necesitan recuperar 24 escaños para tomar nuevamente el control de la Cámara de Representantes, lo que cambiaría dramáticamente los dos últimos años del mandato de Trump.



"Si nos fijamos en los distritos competitivos, los distritos clave o los distritos donde los republicanos podrían enfrentarse a desafíos en las primarias, esto es algo que será un tema electoral potente", dijo el encuestador republicano Chris Wilson sobre el fracaso de su partido de revocar la ley de salud. "No creo que esto sea algo que los votantes vayan a olvidar".