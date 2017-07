México enfrenta problemas con aguas residuales en lugares turísticos

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Los problemas con las aguas residuales en los “jardines flotantes” de Xochimilco, en la Ciudad de México, y en el balneario de Isla Holbox, en la península del Yucatán, llevaron a funcionarios a advertir de amenazas para los residentes y el turismo.



Las aguas fecales de Holbox llegaron a la primera plana de los principales diarios mexicanos esta semana coincidiendo con la publicación de un reporte sobre problemas similares en la capital, dejando en claro que no se trata de un problema aislado.



México tiene un pobre historial en lo relativo al tratamiento de aguas residuales en todo el País, pero el alcalde de Holbox dijo a The Associated Press el viernes que la situación alcanza niveles críticos en la isla, en cuyas aguas color esmeralda viven flamencos y tiburones ballena.



Según Emilio Jiménez, alcalde de la municipalidad de Lázaro Cárdenas, donde se encuentra Holbox, en cada esquina hay un pequeño colector, pero de los 81 instalados, 21 presentan fallos y vierten orines.