Cancelan INE y el Poli acuerdo para reforzar blindaje electoral

(El Universal)

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dieron a conocer la cancelación del acuerdo que fue anunciado a principios del año como parte del triple blindaje informático de la elección.



El convenio por el que la institución académica brindaría el servicio de "continuidad de operaciones" y "respaldo de herramientas tecnológicas" a los sistemas durante la elección fue terminado anticipadamente pero de mutuo acuerdo.



Ahora será el INE el que asuma, con sus recursos humanos y técnicos esa parte del blindaje, con apoyo de expertos de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), según informó el secretario ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo, al abordarse el asunto en marzo, en la Junta General Ejecutiva del INE.



Ahí el funcionario explicó que debido a los tiempos y "dadas las presiones de gasto se tomó la decisión de cancelarlo" y atender presiones de gasto prioritarias, pero eso "no quiere decir que no vamos a trabajar en la materia" para garantizar continuidad de operaciones, estabilidad de sistemas y actuar en caso de emergencia.



El anuncio de terminación anticipada del convenio INE-IPN se hizo este domingo en comunicado conjunto INE-IPN aunque el acuerdo de conclusión fue suscrito desde el 15 de marzo.



Según se reportó eso no cancela otras colaboraciones que mantienen ambas instituciones como el relativo a la fabricación de la tinta indeleble que se usa en la jornada electoral –a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas- "así como pruebas funcionales a los sistemas informáticos para el Proceso Federal Electoral 2017-2018".



La terminación del acuerdo se debió, aseguraron, a que "al poco tiempo de iniciarse el proyecto y analizada la información y los materiales intercambiados por ambas instituciones se advirtió que, aunque viable, el proyecto no podría concluirse en los tiempos originalmente acordados ni con las especificaciones técnicas necesarias".



El convenio consistía en realizar, con el respaldo de herramientas tecnológicas "planes de continuidad de operaciones para procesos y sistemas relacionados con el proceso electoral federal 2017-2018".



La semana pasada en San Lázaro y en entrevistas radiofónicas, Israel Reyes, de la empresa Embrace Tech, SA de CV , aseguró que el Politécnico la había subcontratado pero no le pagó.



De acuerdo al boletín emitido hoy "la Escuela Superior de Economía no tiene registro de documentación que acredite trabajos, reportes o entregables realizados por la empresa Embrace Tech, S.A. de C.V., ni compromiso legalmente asumido con la misma con motivo del convenio celebrado por el INE y el IPN".