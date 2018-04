VIDEO: Por supuestamente no pagar cuota al narco, saquean dos tiendas en Arcelia, Guerrero

(El Universal)

Esta mañana, una turba saqueó dos tiendas de autoservicio en el municipio de Arcelia, en la Tierra Caliente de Guerrero; las autoridades no descartan que detrás de la agresión esté el crimen organizado para presionar a los dueños a que paguen cuota.



De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 7 de la mañana un grupo de personas abrió las puertas de dos tiendas llamadas El Surtidor, ubicadas en el Centro de Arcelia.



A las 11 de la mañana aún continuaba el saqueo y según el reporte de las autoridades las tiendas fueron vaciadas al 100 por ciento. En las tiendas, dice el reporte, habían unas 800 personas entre niños, adultos y ancianos que estaban sacando los productos.



En el mismo reporte se indica que los agentes de la Policía Estatal se comunicaron con el dueño de la tienda, pero la llamada fue respondida por al hermana, quien dijo que los dos negocios fueron abiertos desde las 4 de la mañana.



La hermana del propietario afirmó que no presentarán denuncia por el saqueo, porque, según dice el reporte, a su hermano ya lo secuestraron varias ocasiones.



El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, no descartó que detrás del saqueo esté el crimen organizado para presionar a los dueños a que paguen la extorsión.



En marzo, la planta de Coca-cola instalada en Ciudad Altamirano, también en la Tierra Caliente, fue cerrada después de varios ataques del crimen organizado por resistirse a pagar la extorsiones.



Ahí mismo, en Arcelia, también Coca-cola cerró su planta por el mismo motivo.