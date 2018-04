Abuelo de Manuel Velasco asegura que su nieto respalda a AMLO

(El Universal)

Fernando Coello, abuelo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, afirmó que su nieto respalda totalmente la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidente por la coalición Juntos Haremos Historia.



Entrevistado tras un acto de campaña de López Obrador en esta ciudad, el abuelo del mandatario sostuvo que la simpatía de su nieto con el candidato presidencial es desde hace mucho tiempo.



Se le cuestionó, ¿su nieto respaldaría la candidatura de AMLO?



"Totalmente. Mi nieto lo molestan mucho los de arriba para que no se meta, pero conoce muy bien a Andrés y le tiene gran cariño y simpatía.



Mi nieto es amigo de Andrés y la simpatía que tiene mi nieto también la tiene con Andrés desde hace muchos años", contestó.



Aclaró que no sabe si Manuel Velasco va a operar para López Obrador pero sí simpatiza porque "lo quiere bien".



"No sé si va a operar. Pero sí afirmo que simpatiza con Andrés y lo quiere bien", dijo.



Fernando Coello también respaldó al tabasqueño: "Lo veo como que va a ser el mejor presidente de México, todos con Andrés Manuel, es un hombre serio, honesto, honrado y no mentiroso".