"Ya regresó el Andrés Manuel violento": Anaya

(El Universal)

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que ya "regresó el Andrés Manuel López Obrador, violento, el que todos conocíamos, y esa violencia verbal se la está contagiando a sus seguidores”.



Por eso dijo, cada día se ven más manifestaciones de "violencia" en torno a su proyecto, pese a que eso "no es lo que el País necesita", razón por la cual lo invita a que se tranquilice y se serene para seguir en tranquilidad las campañas.



"Y le digo que se preparé porque le vamos a ganar la elección. Yo lo invito a que se tranquilice, se serene, que dirigiera el golpe del debate y a que regrese a la calma porque anda muy violento, anda desesperado", asentó.



En entrevista al finalizar el arranque de campaña de la candidata a la gubernatura de Puebla, Martha Erika Alonso, Anaya Cortés le volvió a recetar el Amlodipino, "que se tome una doble dosis".



Al cuestionarle sobre si existe la posibilidad de sumar fuerzas con sus adversarios y hasta con el presidente Enrique Peña Nieto, el panista agregó que esto no es un asunto de "acuerdos cupulares", sino de que la gente "buena" que quiera sumar en este proyecto lo haga "independientemente" del partido político en el que haya militado o milite, o sin partido.



Sobre que los candidatos en Veracruz y en Puebla, sean familiares del ex gobernador Rafael Moreno Valle y del mandatario local, Miguel Ángel Yunes, respondió que son personas con trayectoria propia y probada.



En su discurso se comprometió a trabajar de ganar el 1 de julio, en materia de seguridad, salud, en feminicidios y el campo.