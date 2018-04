Anaya estrena primer jingle de campaña

(El Universal)

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, estrenó su primer jingle a un mes de que arrancaron las campañas electorales.



En el audio se escucha: "Anaya el futuro empieza en el presente, aaa Anaya, juntos por México al Frente".



"El pasado fue negativo, vamos al frente piensa positivo. El pasado fue división, vamos al frente piensa en unión. Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente de arriba es seguro, todos podemos cambiar el futuro.



Tenemos un plan no es una ocurrencia, por un futuro libre de violencia, el que la hizo tendrá su sentencia.



Tenemos un plan, no es una ocurrencia, de frente al futuro has la diferencia, el cambio se logra con inteligencia.



Da un paso al frente llego el momento, paso adelante ponte en movimiento, da un paso al frente por nuestra nación, paso adelante y ponte en acción", señalan algunas de las estrofas.