Cuitláhuac García inicia campaña en Veracruz; aparecen botargas de Hugo Chávez en evento

(El Universal)

Acompañado por la ex velocista olímpica, Ana Gabriel Guevara, el candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García, arrancó su campaña con una carrera atlética en la ciudad de Xalapa.



En Los Lagos, una de las zonas emblemáticas del bastión electoral de Morena, el abanderado fue arropado por simpatizantes que corrieron a su lado los más de cuatro kilómetros programados.



Poco antes de iniciar lamentó que el gobierno del panista Miguel Angel Yunes Linares haya reducido el presupuesto para becas deportivas.



El candidato manifestó los cuatro ejes de su gobierno para atacar diversos problemas, como campo, juventud, profesionalización de las policías y una coordinación con fuerzas federales y castrenses.



"Estamos iniciando simbólicamente la carrera por la gubernatura en un proyecto de nación", dijo el ex diputado federal.



Antes que iniciará la carrera, en la que participaron más de 200 competidores, arribó al lugar el padre del candidato, Atanasio García Durán, quien al observar que había cuatro botargas con el rostro del presidente de Venezuela, Hugo Chavez, exigió a los seguidores de Morena obligar a estas personas a retirarse.



El profesor y ex diputado del PRD, pidió a los seguidores gritar "fuera, fuera" y luego exigirles se retiraran la cabeza del disfraz, lo cual no ocurrió.



"Fuera Yunes, Fuera Yunes" , gritaron y obligaron a las cuatro botargas a abandonar el sitio del inicio de la campaña.



La ex velocista olímpica, Ana Gabriela Guevara, acompañó al candidato de Morena, en el evento y aseguró que el deporte es una de las salidas al clima de violencia que se vive en Veracruz y México.