Envía AMLO carta a Peña Nieto con expediente contra Yunes

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, envió esta tarde una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que adjunta un expediente de las supuestas propiedades en el País y el extranjero que tiene el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, además de las averiguaciones previas que pesan contra éste por presunto enriquecimiento ilícito.En mitin en Chimalhuacán con la candidata Delfina Gómez, el tabasqueño leyó la carta que será entregada en Los Pinos por la diputada mexiquense, Beatriz Medina Rangel y Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).Además entregó públicamente a EL UNIVERSAL y otros medios el expediente de unas 150 páginas con las supuestas pruebas contra Yunes Linares, lo que causó la rechifla de los asistentes al evento."Ahora, usted vio con Yunes Linares los videos de la candidata de Morena Eva Cadena recibiendo dinero con la reiterada recomendación de que me entregara esos billetes de procedencia ilícita. Estoy al tanto de que usted Peña Nieto, le ordenó al secretario de Gobernación, Osorio Chong, entregar los videos a el periódico EL UNIVERSAL y a otros medios con el propósito de que fueran ampliamente difundidos", indica la misiva.Y prosigue, "a pesar de que usted actuó para dañarme, lo que más me apena es su poco nivel político y moral, es una vergüenza de quién se ostenta como presidente de nuestro gran País, México, no actúe como jefe de Estado, sino como un vulgar jefe de pandilla".Facebook Andrés ManuelEl tabasqueño también le hizo llegar al mandatario nacional el expediente que detalla al menos 20 propiedades en el País y el extranjero que supuestamente posee el gobernador Veracruzano, Miguel Ángel Yunes. En su mayoría son notas informativas sin más pruebas contundentes del supuesto enriquecimiento ilícito.La carta señala que existen averiguaciones previas contra Yunes Linares pero que están detenidas en la Procuraduría General de la República (PGR)."No se equivoque presidente, yo no lucho por cargos o por dinero, yo lucho por ideales y por principios. Y es la honestidad lo que estimó más importante, por eso su actitud hirió mi dignidad", expresó López Obrador.La carta fue firmada el día de hoy en Chimalhuacán y será entregada hoy mismo en Los Pinos.