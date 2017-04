Recaudación cae, pero crece la economía

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Debido a los menores ingresos por gasolinas y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la recaudación tributaria bajó 3.5% durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2016, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Según el reporte sobre las Finanzas Públicas y la Deuda de la dependencia, de enero a marzo se captaron 732 mil 512 millones de pesos por el cobro de los diversos impuestos.



Sin embargo, en el resultado influyó que el gobierno destinó cerca de 16 mil millones de pesos para suavizar el alza de los precios de las gasolinas.



Es decir, que eso fue lo que costó el estímulo fiscal para que no subieran tanto los combustibles.



“En IEPS a gasolinas el monto que estimamos es de 15 mil, casi 16 mil millones de pesos de estímulo que también se ve reflejado en una menor recaudación por el tema de IEPS a gasolinas”, detalló el nuevo titular de la Unidad de Política de Ingresos, Juan Rebolledo Márquez.



En la presentación del Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre, destacó que pese a la caída de los ingresos por el impuesto a los combustibles, la recaudación en su conjunto, incluyendo el remanente del Banco de México por 321 mil 653 millones de pesos y sin ese efecto, hay un aumento respecto a 2016 y a lo programado este año.



El informe indica que la recaudación del IEPS a gasolinas cayó 20.6% en el primer trimestre comparado con el año pasado con un monto de 52 mil 379 millones de pesos.



Tan sólo en marzo se tuvo una reducción mensual en ingresos por gasolinas de 21%, con 9 mil 237 millones de pesos.



Por el ISR se obtuvieron 419 mil 155 millones de pesos; 4.1% menos sobre lo que pagaron empresas y trabajadores entre enero y marzo de 2016.



Según Hacienda, la caída en el ISR se debe a que en marzo de este año, el último día de ese mes fue viernes y se recorrió la fecha límite para presentar las declaraciones anuales.



En cambio, por el IVA los ingresos que entraron a las arcas del gobierno federal ascendieron a 200 mil 634 millones de pesos, 2.1% más de lo que se registró en los primeros tres meses del año pasado.



No bajar la guardia. El economista en jefe de la SHCP, Luis Madrazo Lajous, dijo que si bien han mejorado las expectativas para la economía mexicana y que mostró su resistencia en los primeros 100 días de la administración de Trump, “no hay que bajar la guardia, estemos vigilantes”.



Comentó que por eso la dependencia mantendrá su pronóstico de crecimiento para este año en un rango que va de entre 1.3% y 2.3% hasta que se tengan “datos duros” sobre el comportamiento de la actividad económica y luego darán a conocer si la mueven; sin embargo, estimó que los analistas privados seguirán mejorando sus expectativas.



Esbozo fiscal.



Respecto al plan fiscal de Trump, Madrazo consideró que lo que se presentó el miércoles fue apenas “un esbozo”, un punto de partida para la negociación.



“Se parece mucho a las promesas o a la agenda de campaña; pareciera que es apenas un punto de partida, no podríamos evaluarlo porque no sabemos qué es, no tiene suficiente detalle y porque no sabemos si se va a parecer a lo que finalmente resulte”, dijo.



No obstante, eso no le impidió hacer una reflexión: “La competitividad de nuestro país no depende de su sistema fiscal; no somos un país que simplemente esté arbitreando los mecanismos fiscales, esté ganando inversión o buscando la simulación de la inversión en el País”.



Por el contrario, afirmó que México ha logrado incrementar su competitividad y productividad, y eso es lo que lo hace atractivo para la inversión extranjera y local.