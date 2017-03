Resalta Rivera de Peña apoyo a niños y adolescentes migrantes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El albergue transitorio “Camino a casa” ubicado en Piedras Negras, Coahuila, fue inaugurado por Angélica Rivera de Peña, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional. Para construir este recinto que recibirá a niños y adolescentes migrantes no acompañados se requirió de una inversión superior a los siete millones de pesos.



La primera dama destacó que el DIF y el Instituto Nacional de Migración (INM) trabajan en la formación de oficiales especializados en la protección a la infancia. Estos agentes federales reciben capacitación permanente del organismo asistencial y son reconocidos por instancias nacionales e internacionales.



“Con estas acciones, nos sumamos al gran esfuerzo que hace el gobierno de mi esposo para proteger a todas nuestros niños y jóvenes del país. Estamos atendiendo a todos los niños migrantes que requieren de protección. En estos albergues están seguros y muy bien cuidados. Tenemos aquí personal especializado, como médicos, psicólogos, trabajadores sociales y un gran equipo preparado para atenderlos”, subrayó.



El albergue que cuenta con dormitorios, baños con regaderas, área de cómputo, sala de usos múltiples para actividades lúdicas, área de psicología, cuneros, cocina y comedor, fue recorrido por Rivera de Peña, el gobernador del estado Rubén Moreira y la titular del DIF Nacional, Laura Barrera.



La presidenta del DIF indicó que México protege a los niños. “Aquí les damos todo nuestro cariño mientras los ayudamos a regresar a su casa. Estoy segura que, con todo este trabajo, con toda esta unión, demostramos que en México los protegemos”, agregó.



“Para mi esposo, el Presidente de la república, y para todos nosotros en el DIF, el bienestar y la protección de los derechos de todos los niños son, sin duda, lo más importante. Hace casi dos años inauguramos el Albergue 'Camino a Casa', de Ciudad Acuña, aquí también en Coahuila. Hoy seguimos con este gran compromiso de proteger, atender y cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes no acompañados. En México los recibimos y los cuidamos con amor, y nos unimos todos por ellos para decirles que no están solos. Nuestros niños, antes que migrantes, son sólo niños y hay que darles todo el cuidado, todo lo que necesitan, toda la atención, la ayuda que merecen y el cariño, porque aquí en el DIF somos su familia”, manifestó.



En su mensaje, resaltó que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada durante la presente administración ha dado más herramientas para ayudarlos. A través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, agregó que se trabaja con las autoridades y las organizaciones encargadas de vigilar y atender todas las acciones necesarias en materia de migración.



Por su parte, el gobernador Rubén Moreira indicó que en este albergue se recibirán a menores mexicanos y centroamericanos.



Destacó que esta Ley preferente marca la historia de México, así como las reformas a la Ley General de Educación, que permitirá agilizar la revalidación de estudios de mexicanos deportados.



Subrayó que Coahuila recibe a personas de todas las nacionalidades y es un estado de migrantes por lo que siempre serán bien recibidos.



“En materia de derechos humanos estas leyes, que ha promulgado el Presidente, como la preferente, es la única en su tipo y también sirve para migrantes, marcan no solamente su sexenio, sino la historia de México en materia de protección a niñas y niños, es una ley que, espero, todos sus beneficios puedan ser asumidos pronto por todas las entidades federativas; nosotros armonizamos la legislación local con la federal y los tratados internacionales”, agregó.



Al inicio del recorrido, Angélica Rivera de Peña hizo entrega de unidades especializadas para el traslado de las personas con discapacidad y resaltó la labor que se realiza en Coahuila a favor de la inclusión y las acciones que se llevan a cabo para apoyar a esta población y mejorar sus condiciones de vida. "Ellos van a poder trasladarse a recibir todas sus consultas, sus terapias y están equipadas con todo para que se sientan cómodos".



De acuerdo con Carolina Viggiano, titular del DIF estatal, el gobierno federal ha dado estas unidades para la inclusión social.



“Han sido maravillosas para que las personas que tienen discapacidad motriz tengan libertad y la plenitud de vivir. Estamos muy agradecidos, haremos crecer el programa”, puntualizó.