Fiscal de Chihuahua y Tarín García coinciden en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, coincidió la mañana de hoy miércoles en el mismo edificio con el diputado suplente Antonio Tarín García y quien tiene una orden de aprehensión, sin embargo, no puede ser detenido al interior de la Cámara de Diputados.



En entrevista a su llegada a la Comisión Especial de Atención a Agresiones a Periodistas, Peniche Espejel dijo que son respetuosos del recinto legislativo y que están a la espera de que se defina la situación jurídica del ex director de adquisiciones en el gobierno de César Duarte.



Peniche Espejel dijo que sí sabía que Tarín García se encontraba en San Lázaro, sin embargo, negó que se haya solicitado permiso para que entren los integrantes de la policía ministerial para detenerlo.



"Somos muy respetuosos de las instancias, somos muy respetuosos de los poderes, vamos a hacer la petición de acuerdo a lo que establece la propia ley, y la petición que la formule directamente el juez", dijo.



Al preguntarle qué pasaría si obtiene el amparo, dijo: "Por lo pronto sabemos que no ha tomado protesta, nosotros también estamos haciendo los mecanismos legales, pues estamos encaminados a lograr la detención de la persona".



Reconoció que tienen elementos ministeriales a las puertas del recinto legislativo de San Lázaro para lograr la detención.



El legislador suplente se atrincheró en la oficina de Carlos Hermosillo, diputado titular quien falleció la semana pasada, desde ayer por la noche y la abandonó 14 horas después para desayunar en uno de los restaurantes de la Cámara de Diputados.