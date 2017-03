López Obrador es un "destroyer": Fox

SAN CRISTOBAL, Guanajuato(SUN)

El ex presidente Vicente Fox señaló que Andrés Manuel López Obrador es un líder que engaña, un “destroyer, un destructor”. Dijo que el líder nacional de Morena representa “no una, son 500 amenazas para México”.



“No pongamos nuestro País en sus manos, porque nos va a llevar la chin...”, agregó Fox, luego de las encuestas que colocan a López Obrador a la cabeza en las preferencias de los presidenciables para 2018.



En el cierre de actividades del “Foro Latinoamericano para una Democracia Inclusiva”, en el que cinco ex presidentes de Latinoamérica plantearon los “peligros” que representan para las naciones los líderes populistas, Vicente Fox señaló que el tabasqueño representa un pensamiento obsoleto.



“En América Latina ya padecimos eso, ya sabemos de qué se trata, lo vemos vigente y vivo en el caso de [Nicolás] Maduro, basta darse una vuelta a Venezuela para ver lo que hacen líderes populistas como López Obrador, que engañan, son falsos profetas, a la gente le toman el pelo, a la democracia la burlan, la usan para el propósito propio; entonces, López Obrador es exactamente eso, un “destroyer”, un destructor”, matizó.



El ex presidente fue anfitrión del foro, el cual se realizó durante dos días en el Centro Fox con la participación de los ex mandatarios Jorge Quiroga, de Bolivia; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Leonel Fernández, de República Dominicana, y Laura Chinchilla, de Costa Rica, que pertenecen al Club de Madrid.



Fox destacó que se tiene que marcar la diferencia entre los líderes que construyen, que son de carne y hueso, con nombre y apellido, de aquellos que sólo buscan su propio beneficio, porque el mundo que se va a construir en los próximos 10 años será producto de esos dirigentes.



“Tenemos líderes peligrosísimos en la arena, como Trump, como López Obrador; líderes que pueden destruir economías y países como es Maduro, y como son [José Daniel] Ortega [Nicaragua] y como son Evo Morales [Bolivia], líderes dictatoriales que sólo se aferran al poder para beneficio propio y enriquecimiento propio”, subrayó.



Del otro lado está el líder compasivo, que se preocupa por los demás, “construye y no destruye”, que promueve el cambio con causa, con un sentido de beneficio a la humanidad entera, aseveró.