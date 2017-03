Tarín García continúa resguardado en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El diputado suplente Antonio Enrique Tarín García (PRI), continúa resguardado desde las 11:00 horas de ayer en la Cámara de Diputados, esperado un amparo que le impida pisar la cárcel, toda vez que a las afueras del recinto legislativo se encuentran agentes ministeriales de la Fiscalía de Chihuahua con una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado.Desde las 19:00 horas de ayer, Tarín García se encerró en las oficinas del ex legislador Carlos Hermosillo (PRI), quien falleció la semana pasada, en un accidente automovilístico, luego de haber comido en uno de los restaurantes que se ubica al interior de la Cámara Baja.Las oficinas en donde se encuentra resguardado corresponden a la fracción parlamentaria del PRI, que encabeza César Camacho , mismas que desde la noche de este martes permanecen cerradas con llave.Enrique Tarín García llegó a la Cámara de Diputados con la intención de tomar protesta como legislador, sin embargo, la Mesa Directiva decidió que no podría ser posible debido a que la Fiscalía de Chihuahua le notificó de una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado.El ex director de Adquisiciones de Chihuahua en la administración del ex gobernador priísta César Duarte, está acusado de desviar 300 millones de pesos a una empresa ligada a él, llamada Fritag SA.“Estoy en las oficinas del grupo parlamentario del PRI de Chihuahua, estoy esperando la estrategia legal de mis abogados, estoy haciendo llamadas. Soy inocente, nunca nos daremos a la fuga, siempre daré la cara, ni un solo peso desvíe”, asentó el priísta en entrevista.