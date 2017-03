Se fractura bancada del PRD en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras el respaldo del Senado a Dolores Padierna como coordinadora parlamentaria del PRD, los 10 senadores afines a Miguel Barbosa Huerta, ex coordinador, anunciaron su separación de la bancada del partido del Sol azteca.Raúl Morón, quien peleó la coordinación, dijo que, en este caso, pudo más la presión política que la verdad jurídica, por lo que anticipó que los 11 senadores formarán un grupo independiente.“Pudo más la presión política que la verdad jurídica, ese es el elemento sustantivo, porque hemos reiterado hasta el cansancio que todo el procedimiento que desarrollamos está basado en la legalidad, pero finalmente esto no bastó, la mayoría política del grupo parlamentario del PRD se manifestó y esto no les bastó”, dijo el senador michoacano.Morón Orozco lamentó la decisión de la Cámara Alta porque el Senado de la República es una institución que debe dar ejemplo de legalidad.El senador Morón dijo que su bloque sigue siendo la “tercera fuerza política” en la Cámara Alta.En ese sentido, Miguel Barbosa explicó que el propósito del bloque —que coordinará el senador Raúl Morón— es instalarnos como una tendencia política-legislativa en el Senado.“El PRI es la primera fuerza, el PAN la segunda fuerza y el bloque parlamentario la tercera fuerza. Vamos a tener una organización interna y vamos a ser los legisladores que hemos sido a lo largo de estos casi cinco años de trabajo”, dijo Barbosa.Señaló que no serán un “grupo de senadores y senadoras” que rivalice, ataque y que confronte con nadie, sino que mantendrán relaciones de trabajo legislativas parlamentarias con todos los grupos y senadores.El legislador criticó la decisión de los órganos de gobierno de la Cámara Alta, que, afirmó, fueron objeto de presión política del más alto nivel.“Los órganos del Senado, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política fueron objeto de presiones políticas del más alto nivel, de partidos políticos, de gobernadores (perredistas), del Jefe de Gobierno [ Miguel Ángel Mancera ], de gente del gobierno federal”, expresó.El senador aseguró que la decisión se puso en función de que en el Senado tampoco puede haber una tendencia en favor de Andrés Manuel López Obrador, porque “le tienen un pavor de que se puedan hablar desde la máxima tribuna del Senado los temas políticos de coyuntura del País”.Barbosa aclaró que el bloque parlamentario no tiene propósitos político-electorales, aunque sus 11 integrantes apoyan a López Obrador.“Esta organización interna no tiene propósitos político-electorales, por tanto no estamos formando una bancada de López Obrador, es un bloque parlamentario, aunque los 11 tengamos un respaldo a favor de López Obrador, está claro ¿verdad?”, afirmó.Barbosa señaló que la decisión del Senado de reconocer como coordinadora a Padierna vulneró la autonomía y se violentó el derecho de los integrantes de los grupos parlamentarios para elegir quién los debe coordinar.“Ahí están las razones, ha sido un cúmulo de violación de normas, de procedimientos y finalmente la Mesa Directiva del Senado y la Junta de Coordinación Política reconocen a Dolores Padierna”, aseveró.Barbosa comentó que este capítulo en la bancada del PRD todavía no se acaba porque están pendientes dos juicios de protección de derechos, el que él presentó contra la decisión del CEN del PRD de retirarle sus derechos políticos, y el que presentó el senador Raúl Morón sobre la elección que se llevó a cabo el jueves en la sede del PRD en favor de Dolores Padierna.Aseguró que su bloque no se expresará mal de Dolores Padierna porque ella sigue siendo “nuestra amiga”, y contará con su respeto “aun cuando de parte de ella no se vea de la misma forma y vamos a mantener relaciones parlamentarias, legislativas, de trabajo con todos los senadores de la República”.El senador Barbosa invitó al senador sin partido, Manuel Cárdenas Fonseca, a tener visión para que se incorpore a su bloque. Cárdenas rechazó la invitación del ex perredista, pues dijo que él trabaja en libertad. “Quien sabe qué resulte en esa ensalada de legisladores sin ideología”.Negociación de posiciones.Barbosa dijo que es la hora de tomar acuerdos, pues afirmó que el bloque vale 11 votos, porque el senador Armando Ríos Piter decidió salirse de la bancada del PRD, pero no unirse al bloque.Recordó que como senadores tienen derecho a comisiones, porque como coordinador del PRD negoció con 22 senadores integrantes del grupo original, un número que corresponde a 17.2% de las comisiones. “Hoy, ese porcentaje está distribuido entre los 11 que somos, más los ocho que se quedaron, y más otros que se fueron; entonces, nos corresponderán las que nos corresponden como 11 senadores”, precisó.