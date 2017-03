Mujer arrestada tras chocar con patrulla cerca del Capitolio

WASHINGTON D.C. (AP )

Una mujer "errática y agresiva" estrelló un vehículo contra una patrulla policial cerca del Capitolio y fue detenida el miércoles por la mañana, informó la policía.



Se produjeron disparos durante el arresto, pero el incidente parece ser de naturaleza criminal "sin nexos con el terrorismo", dijo la vocera policial Eva Malecki. No hubo heridos, y el edificio del Congreso permaneció abierto, añadió.



Malecki dijo que la mujer tenía una "conductora errática y agresiva". Cuando la policía intentó detenerla, giró en redondo, huyó, estuvo a punto de arrollar a varios agentes y rozó otro vehículo, detalló la vocera. Tras esto se produjo una breve persecución y la mujer fue arrestada.



El incidente se produjo cerca de los Jardines Botánicos. Malecki dijo que hubo disparos "durante el intento de detener a la sospechosa", pero no quiso entrar en detalles.



El vocero de bomberos Doug Buchanan informó que fueron ambulancias al lugar, pero no llevaron a nadie al hospital.



La policía acudió en gran número. Se cerraron las calles vecinas y el jefe de seguridad pidió a legisladores y personal que se mantuvieran alejados.