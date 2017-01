Aureoles propone a alcaldes apoyar a migrantes

URUAPÁN, Michoacán(SUN)

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que pronto se reunirá con presidentes municipales de la entidad para proponerles la firma de un convenio mediante el cual, con un porcentaje de los recursos que el gobierno estatal destina a los ayuntamientos, se construya un fondo para apoyar con proyectos y programas sociales a migrantes que regresen de Estados Unidos por las políticas del presidente Donald Trump.



Ante el escenario que se avizora derivado de las políticas anti inmigrantes anunciadas por el nuevo gobierno de los Estados Unidos, Silvano Aureoles afirmó que además de las cinco medidas que se implementarán de manera inmediata para apoyarlos, emitirá en breve un decreto para que también un porcentaje de los programas de las dependencias de su administración se oriente a atenderlos.



“La dignidad y el respeto a los mexicanos no es negociable y tampoco podemos ir a negociar de rodillas con alguien que nos agrede y nos ofende. Si allá los ofenden y no los quieren, bienvenidos a Michoacán, acá los queremos, acá trabajamos juntos”, aseveró el gobernador.



Al acompañar al diputado federal por el distrito IX, Ángel Alanís Pedraza, en su primer informe de acciones legislativas, el mandatario estatal reconoció la gestión del legislador para aterrizar recursos en beneficio del estado, lo que constituye una de las principales y necesarias tareas de quienes representan al pueblo de Michoacán.



Pide unidad. Reiteró su llamado a la unidad, y a la clase política y servidores públicos los invitó a mantener cercanía con la ciudadanía.



“En medio de retos tan grandes en el país y en estado, se requiere sumar voluntades, buscar como sí [se puede]. Si se cuenta con la cercanía y acompañamiento de la ciudadanía es mucho mejor, no se puede gobernar alejado de los ciudadanos”, .



Al rendir un informe de los trabajos realizados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el legislador Ángel Alanís destacó que logró gestionar y etiquetar recursos por más de 131 millones de pesos para los municipios que comprende el distrito IX y en general en beneficio de Michoacán. De esa partida, se destinaron 26.2 millones de pesos de manera directa para el fortalecimiento de infraestructura social.



Alanís Pedraza anunció además que derivado del trabajo de gestión conjunta con el Gobernador Silvano Aureoles, este año será posible concluir el Campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta ciudad, para lo cual se invertirán 30 millones de pesos.



Estuvieron presentes en este informe el rector de la UMSNH, Medardo Serna González; el alcalde de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González; el diputado Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados federales del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Unión; la y los diputados federales Araceli Saucedo Reyes, J. Guadalupe Hernández Alcalá y Norberto Antonio Martínez Soto; así como ediles de la región, funcionarios estatales y federales.